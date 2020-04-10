【復活節抗疫】網上學習+在家打機恐損兒童視力　眼科醫生5招護眼解構「藍光丸」迷思

▲ 幼稚園三年級的曾郁琳Andrea(左)及兩歲半的妹妹曾郁華Beverly每次使用電子產品時，都會配戴防藍光眼鏡保護眼睛。.jpg 幼稚園三年級的曾郁琳Andrea(左)及兩歲半的妹妹曾郁華Beverly每次使用電子產品時，都會配戴防藍光眼鏡保護眼睛。

在新冠肺炎病毒疫情影響下，遇上４天的公眾假期，家長都要頭痛為小朋友安排甚麼活動，除了網上學習之外，相信有不少家長都會讓小朋友接觸更多的電子產品，奧比斯在今年3月調查發現近半學生在停課期間使用電子產品網上學習時，曾出現眼乾或其他眼睛不適，就此奧比斯義務眼科醫生李琬微故提出幾項電子學習護眼小貼士。

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奧比斯調查中發現學生護眼意識相對薄弱

奧比斯在3月完成「電子學習與眼睛健康調查」，以網上問卷調查形式，收集了427份有效問卷。受訪者包括212名小學生、121名中學生、31名大學生及63名幼稚園學生或他們的家長。86.4%受訪者指，學生在停課期間有因為網上學習而增加了每日使用電子產品的時間。另外，49.7%受訪者指在使用電子產品時曾感到眼睛不舒服，曾出現眼乾、眼痛及流眼水的情況。個別受訪者更表示，曾經眼發炎或有眼睛漸漸變得模糊的情況。



調查亦反映學生在護眼意識上亦相對薄弱，近四成受訪者指在使用電子產品時，屏幕與眼睛的距離少於40厘米。超過七成受訪者亦指，在使用電子產品時沒有每20分鐘休息至少20秒。

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家長為孩子護眼各出奇謀 眼科醫生教招護眼小貼士

育有兩名孩子的曾太表示，大女兒曾郁琳Andrea即將升讀小一，停課期間，由於學校亦安排網上教學，Andrea每日會增加使用電子產品的時間至三個半小時。曾太表示，由於Andrea小時候有遠視，雖然在4歲前遠視已經退去，但特別擔心她會轉化成近視。曾太更特別為她購買藍光眼鏡、屏幕濾光膜，以及把螢幕光度調暗，更購買「藍光丸」，希望可以令孩子眼睛更健康。

▲ 奧比斯義務眼科醫生李琬微指，預防學生加深近視最有用的方法，是保持眼睛與屏幕之間的適當距離，以及限制使用電子產品的時間。

不過奧比斯義務眼科醫生李琬微表示，藍光眼鏡及濾光膜等產品，均沒有科學證據證明可以減慢小朋友的近視加深。不過若產品可減弱光線，亦可增加眼睛舒適感。而維持均衡飲食比「藍光丸」或其他補充劑，對小朋友的眼睛健更為重要。

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李琬微醫生續指，在電子學習成為必要的情況下，要預防學生加深近視最有用的方法，是保持眼睛與屏幕之間的適當距離，以及限制使用電子產品的時間，

了解更多醫生解構有關「藍光丸」與「藍莓素」的護目功效，即看：https://bit.ly/3c3IiFl

TOPick就為大家整合了以下5招護眼小貼士，

控制使用電子產品時間

保持眼睛與平板電腦屏幕之間的適當距離多於40cm

眼睛與電腦屏幕之間的適當距離多於70cm

多眨動眼睛以增加淚水分泌

維持均衡飲食

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記者：郭家穎