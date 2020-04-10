【4月10日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 4月10日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周五（10日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

LOG-ON尖沙咀分店快閃開售2000包口罩

LOG-ON今日（10日）上午11時在Facebook宣布，尖沙咀iSQUARE分店快閃開售2000包日本Easy Breath Comfy口罩，憑籌購買，每人限購最多2包。

詳情：【口罩供應】LOG-ON尖沙咀分店快閃開售 2000包日本Easy Breath Comfy口罩【內附地址】

蘇寧網上開售口罩

蘇寧今日（10日）上午10時網上開售口罩，兩個抗疫套裝同樣售$151.98，兒童抗疫套裝（A）包括日本Unicharm 超快適兒童口罩（6-9歲）3片裝 x3包 及 Hygienix抗菌免洗搓手液100ml；兒童抗疫套裝（B）包括日本Unicharm 超快適兒童口罩（3-6歲）3片裝 x3包 及 Hygienix抗菌免洗搓手液100ml。

購買連結：https://bit.ly/3e6AwMK

登記做會員：https://bit.ly/3buZ0gt

APP下載：https://bit.ly/33QOu0g

Soda Mall開售口罩

Soda Mall今日上午10時開售一次性口罩，口罩規格為3層過濾、細菌過濾效率 (BFE) 99%、微粒子過濾效率 (PFE) 91.85%、CE / FDA / BFE認證，每盒50片，售$190／盒。每人限購2盒，凡購買2盒口罩送便攜式矽膠套免洗搓手液 (30ml，72~75%酒精) 2支。

售賣地點：

紅磡祟安街23號環海。東岸地下

旺角始創中心2樓228-231及241店

卓思廊開售便利妥3D成人護理口罩

卓思廊今日（10日）開售便利妥3D成人護理口罩，每包10片，原價$80，現售抗疫價$65。口罩規格為CE 歐盟認證、BFE > 95％、PFE > 95％、尺寸為16cm x 9.5cm，每人限買一包。

指定分店：荃灣街市街150號地下

日本城指定分店開售抗疫優惠組合

日本城今日（10日）在Facebook宣布在指定10 間分店開售抗疫優惠組合，包括BFE達99%＋PFE達99%MISERA 三層不織布口罩60個裝 (成人size: 17.5cm x 9 cm) 。

詳情請【按此】

Mask Lab預售1萬盒口罩

Mask Lab於4月10日預售第一輪口罩，共10,000盒，每盒50個口罩，售$128。

詳情：【港產口罩供應】BFE達99%+PFE達95% Mask Lab 4月10日預售1萬盒午夜藍口罩【內附預訂詳情】

愛的家向醫護推1元1個口罩優惠

愛的家昨晚（9日）在Facebook宣布醫護可以$1購買1個口罩的購買詳情，每位職員只能以優惠價訂購兩盒口罩（每盒口罩50片）。

詳情：【口罩供應】PFE+BFE超過99% 愛的家口罩1元1個向醫護發售【附購買詳情】

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責任編輯：王芷瑩