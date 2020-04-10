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【許冠傑演唱會】歌神邀市民合唱鐵塔凌雲+浪子心聲+同舟同濟　《同舟共濟Online Concert》歌單曝光

娛樂 10:43 2020/04/10

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

許冠傑將於周日舉行網上音樂會。

被封香港樂壇歌神許冠傑（Sam），將於本周日（12號）舉行網上音樂會，場地定於尖沙咀海港城，為前通利琴行工程部失業員工加油，並為香港人打氣。

據演唱會製作總監蕭潮順表示，是次製作源起，是兩星期前跟阿Sam大仔許懷欣通電話，阿Sam表示希望為社會出力，故答應了鄭丹瑞辦網上演唱會的提議。

今次阿旦和蕭潮順均稱，演唱會不是一個籌款活動，捐出25萬元只是阿Sam給一班共事多年演唱會手足的心意，希望其他歌手能效法去幫更多人。

他們更透露，阿Sam當日將在尖沙嘴演出網上演唱會，創作總監鄭丹瑞呼籲歌迷切勿到場。

當日現場會嚴格管制出入，只讓工作人員進出，嚴禁任何公眾人士入場。市民可於各大新聞媒體、網上及流動平台欣賞阿Sam的表演。

另外，當日許冠傑將唱出12首歌，並有「唱出希望」環節。當阿Sam唱到最後3首歌《鐵塔凌雲》、《浪子心聲》、《同舟共濟》時，希望市民各自在身處的地方跟着阿Sam唱，真正做到全球華人大合唱。

更多有關許冠傑報道，請睇：https://bit.ly/2XqEb23

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撰文 : TOPick柴犬出動

許冠傑 娛樂人物職業 歌手 許懷欣 鄭丹瑞 演唱會

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