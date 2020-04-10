【第二輪防疫抗疫基金】補習社東主及自由工作者稱收入不穩定　抗疫基金支援不足

▲ 有教育中心負責人批評，抗疫基金的資助並不足以交鋪租。（資料圖片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，政府推出第二輪防疫抗疫基金，當中每間補習社也獲4萬元資助。但有教育中心負責人批評，資助額並不足以交鋪租。也有自由工作者表示，疫情下工作量不足，拖糧問題也嚴重，「抗疫基金2.0」對他們支援不足。

香港自由工作者工會籌委會成員黃穎之今（10日）在香港電台節目《千禧年代》表示，疫情下不少自由工作被「彈Job」、延期以至取消，收入趨向不穩定。她本身是鋼琴導師，近期工作也受影響；她稱聽過有朋友做化妝，但被「彈Job」，唯有轉行其他兼職幫補收入。

王稱，很多行業也轉為自由工作（freelance）形式運作，但她會把自己視為全職工作者。她稱現時情況來說，不少自由工作者也依賴積蓄維生，或是打幾份兼職，才能維持疫情前的基本收入，但兼職工作也「爭崩頭」。

她又稱，有供強積金的自由工作者，或可取得「抗疫基金2.0」一筆過7,500元資助，但她認為不夠維生，質疑政府如何訂出7,500元的資助門檻；她又質疑政府資助僱主出糧卻是連續6個月，每月上限9,000元，相比之下是不公平。

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補習社4萬元資助 東主：交租都唔夠

「被抗疫基金遺忘行業大聯盟」發起人蘇迪希表示，本身從事教育中心工作，但政府向補習社僅發放一筆過4萬元資助，也幫補不了一個月租金。

他指出，不少商店的的租金支出頗吃重，加上補習社具社會功能，聘請大量導師，4萬元資助是不足夠。他質疑，向每間補習社給予4萬元資助的作用及功能是甚麼，否則豈止杯水車薪，更是浪費公帑。

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責任編輯：吳卓峰