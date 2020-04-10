【新冠肺炎】楊潤雄：4月24日文憑試開考機會很大　中學復課在文憑試後視疫情而定　

▲ 教育局局長楊潤雄表示4月24日仍然是開考文憑試的目標。

港府早前公布DSE中學文憑試筆試押後至4月24日，即距離開考日期剩餘兩星期。教育局局長楊潤雄表示，4月24日仍然是開考的目標，又稱留意到近日本港確診個案有減少，如果趨勢持續，如期開考文憑試的機會很大。

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楊潤雄今早出席電台節目時指出，近日本港確診個案有減少，除非發生大型染疫，否則維持4月24日開考機會非常大。他又指，會否推遲開考日子仍須作整體考慮，包括考慮每日確診個案趨勢，當中的個案是輸入個案、本地個案，還是源頭不明個案等。

他又指，當局已就4月24日的開考做好準備，包括要求提供試場的學校要開放所有廁所，編排考生到不同樓層廁所，縮短排隊時間等，以減低感染風險；盡量安排考生提早入試場，避免在場外聚集。他亦關注考生由家中到試場途中的感染風險，不過強調考試的試場通常已安排了鄰近考生住處。

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被問到中學何時才可以復課，他預料整個考試期間學校復課的機會都很微。他又指，自己最近有與中學及大學校長會面，稱「極有可能」是會等待完成文憑試，再視乎疫情決定復課。

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責任編輯：郭詩詩