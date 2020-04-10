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【港產口罩供應】Oxyair Mask HK等待VFE測試結果　口罩預售日順延至4月15日

精明消費 11:00 2020/04/10

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

Oxyair Mask HK 口罩預售日順延至4月15日。（相片來源：Oxyair Mask HK Facebook）

新冠肺炎疫情持續，本港口罩供應緊張。本港首家分別達到歐洲與美國的二級口罩標準的口罩生產商Oxyair Mask HK原定將於4月13至4月17日預售口罩，今日（10日）在facebook宣布，預售日期將順延至4月15日。

Oxyair Mask HK表示由於VFE測試美國實驗室在香港時間4月14日晚上才完成結果，因此下週的預售將順延至4月15日早上。

據Oxyair Mask HK在facebook宣布，他們已經成為了首家達到達到美國ASTM Level 2及歐洲標準EN14683 Type II標準的本地口罩生產商，兩項標準均表示其所生產的口罩PFE過濾率至少達到98%，以及液體/合成血液阻擋能力(mmHg)達到120的要求。

Oxyair Mask HK早前曾宣布，廠方會與The Gulu App合作，買家需安裝此 App 才可作預購。在預售期間，每日早上9:30，下午6:30分兩次派籌抽籤，每次1000個名額 ，合共一萬個名額。而每次抽籤約5分鐘，即知結果是否成功購買。

Oxyair Mask HK周一（6日）又在facebook專頁教大家用Gulu App取籌方法，帖文中公開教學Video的初版，讓大家有個基本概念，務求開售日進行抽籤時大家會更容易使用。

更多Oxyair Mask HK開售詳情，請看:

【港產口罩供應】BFE+PFE+VFE全齊　Oxyair Mask HK 4月13日起開賣教用GULU App取籌方法

【港產口罩供應】BFE+PFE+VFE全齊　「Oxyair Mask HK」最早4月13日開賣用Gulu App預訂

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責任編輯：羅嘉欣

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