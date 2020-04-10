【新冠肺炎】自私大叔66M巴士上開餐口沫橫飛　食完不戴口罩落車遺垃圾

▲ 有網民乘搭66M巴士時，遇到一名男乘客在車上食通粉，食完還要不戴口罩，並在車上遺下垃圾。

新冠肺炎疫症下，人人出入都比以往小心，更注重個人衛生，但總有人踩界，不遵守規則。有網民近日爆料指，自己在乘搭66M巴士時，遇到一名男乘客在車上食通粉，大快朵頤，食到口沫橫飛，食完還要不戴口罩，並在車上遺下垃圾。行徑引起一眾網民批評，指罵他「無公德心」。

有網民昨天在Facebook群組「屯元天吹水谷」分享，圖文並茂表示在66M巴士上遇到一名中年男子，將戴著的口罩拉低，在巴士上進食通粉，期間更食到發出「sh sh聲」、「口水周圍飛」，仿如旁若無人。

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發帖者繼續形客，男子食完通粉後，沒有即時戴上口罩，反而是摸了口罩幾下也不重新戴好，一直到過了10分鐘後先才重新戴回。而發帖者更拍下，男子在落車時，把整袋垃圾遺漏在前面座位的底下，沒有帶走垃圾。

男子的行為被發帖者形容為相當自私，而他的行徑亦引起網民議論紛紛。有網民留言怒斥男子「無公德心」、「最起碼要清翻垃圾」，亦有人指發帖者應該開聲，叫他把垃圾帶走。另有網民指，如果將事情告知車長，在疫情當下，車長應該會勸他落車後再開車。根據九巴網站《乘客須知》，乘客在車廂內應保持清潔，並禁止在車廂內飲食。

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責任編輯：王俊賢

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