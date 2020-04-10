【滯留摩洛哥】27名香港居民隨中國專機下午到廣州　再由港府專車經深圳灣口岸返港

▲ 27名香港居民隨中國專機下午到廣州後，會由港府安排的專車返港。（資料圖片）

政府發言人今日（10日）表示，由中國駐摩洛哥王國大使館（中國駐摩洛哥大使館）安排接載滯留在摩洛哥中國公民回國的專機正飛往廣州，預計將於今日下午一時左右抵達廣州白雲國際機場，專機上共有27名香港居民。

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摩洛哥自3月上旬進入全國緊急狀態，所有海陸空交通限制非常嚴格，令身處當地的香港居民未能自行安排航班離開摩洛哥。為協助滯留摩洛哥的中國公民離開當地，中國駐摩洛哥大使館安排專機接載中國公民回國，包括27名香港居民。專機昨日（9日）由卡薩布蘭卡出發，於今日下午飛抵廣州。乘搭專機費用由用者支付。

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根據內地加強入境健康管理的規定，所有乘機人員在抵達廣州後須在指定地點進行14天集中隔離醫學觀察。就專機上的香港居民，經香港特區政府與廣東省政府商討後同意，有關人員在抵達廣州白雲國際機場辦妥入境手續和採集核酸檢測樣本後，將會乘坐由香港特區政府安排的專車離開廣州，經深圳灣口岸返回香港。在入境香港時，有關旅客須接受體溫檢測及提交健康申報表。然後會直接送往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受病毒測試，並留在中心等候檢測結果。

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政府指出如測試結果為陽性，他們會獲轉介至醫院管理局設施接受隔離治療。同行旅客如屬於緊密接觸者，即使測試結果為陰性亦必須入住指定檢疫中心接受14天強制檢疫。其他旅客亦要返回家居完成14天強制檢疫。

現時仍身處摩洛哥的18名香港居民因個人意願或其他原因沒有乘搭專機離開摩洛哥。特區政府會繼續與中國駐摩洛哥大使館及航空公司積極跟進，為有關港人提供適切可行的協助，盡力協助他們安排其他可行方法返港。

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責任編輯：伍瑋瑋