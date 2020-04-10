【新抱辛酸】老爺奶奶回家不洗手掂孫邀親友打邊爐　港媽憂感染︰9個人圍埋互噴口水

▲ 有港媽分享老爺奶奶回家不洗手外，更邀請親友上門打邊爐，令她擔心散播病毒。

新冠肺炎疫情持續，各國呼籲市民減少外出，留家避疫，本港亦實行「限聚令」禁止多於4人聚集。早前出現「打邊爐家族」集體感染個案後，有港媽分享老爺奶奶不注意衛生，回家不洗手外，更邀請親友上門打邊爐，令她擔心散播病毒。

老爺奶奶疫情下妄顧衛生

這名港媽早前於網上討論區「親子王國」發帖文，自言「就嚟要爆了」。她表示不明白老人家的想法，老爺奶奶在疫情下依照妄顧衛生︰

返到屋企唔洗手、唔即刻沖涼，搞到我好緊張佢接觸我個女之前有冇洗手……

她擔心老爺奶奶回家沒洗手，已接觸她的女兒，更沒有回家即抺電話一類的清潔消毒工作。

此外，更令她憂慮的是老爺奶奶早前邀請親友上門打邊爐，「總共9個人圍埋互噴口水」。她為了保護女兒，當時她帶了女兒回娘家吃飯。

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好言相勸換來奶奶冷語

其後，她好言跟奶奶說起事件，表示如下次邀請多人回家吃飯，是否可以提早跟她說一聲，卻換來奶奶一句：

你唔鍾意咁多人呀？

她稱疫情期間多人一起吃飯，加上不戴口罩，大家「圍埋一齊咁口水噴嚟噴去」，情況並不好。不過，由於她與老爺奶奶同住，她也不便多言，作為媽媽只想帶女兒離開。

有網民留言，建議港媽叫丈夫開口跟老爺奶奶傾，否則「家中有大有細，出事後悔就遲」。港媽坦言丈夫無動於衷，令她很為難，因此她只能自己帶女兒去娘家，避開家中聚餐，還乘的士來回，減少接觸人群的風險。

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責任編輯︰王明芳