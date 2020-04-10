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【新冠肺炎】邱騰華：未敲定書展能否暑假內舉行

社會 11:13 2020/04/10

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

每年暑假於灣仔會展舉行的「香港書展」，仍未落實是否舉行。（資料圖片）

疫情持續，每年暑假於灣仔會展舉行的「香港書展」，仍未落實是否舉行。商務及經濟發展局局長邱騰華於電台節目稱，至今也難確定書展能否如期舉行，但他強調這是貿發局的重點活動之一，也是印刷業的重要銷售平台。

若書展得以順利舉辦，邱騰華稱政府將承擔參展費4000萬元，期望讓參展商辦好書展。他又認為其他展覽的參展商，可善用網上虛擬模式進行展覽，利用科技推動經濟活動。

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在支援電影業界方面，邱騰華稱政府會鼓勵新舊導演合作，合拍電影10至12部。當局會提供融資，每部片提供資助額最多900萬元，盼於行業淡靜時期，匯聚更多電影業專業人士。

特首林鄭月娥早前於記者會表示，希望今年內可重辦書展，將預留4000萬元，讓多數出版商免費參展。

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責任編輯：吳卓峰

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