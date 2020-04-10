【疫境想離婚】老公Home Office睇清真面目　太太引發離婚潮：想保護孩子趕快解脫

▲ 太太們都紛紛表示想離婚趕快解脫。

受新冠肺炎疫情影響，各國政府和企業都實施在家工作，平日忙於工作的夫婦，突然要在家日對夜對，磨擦難免增加。日本的夫妻失和問題更意外提高了離婚率，很多家庭主婦坦言，丈夫整日在家令她們壓力很大，甚至看清對方的本性，Twitter上「冠狀離婚」成為熱門搜尋。

日本首相安倍晉三因應新冠肺炎疫情嚴峻，宣布「緊急事態宣言」，日本開始採取多項措施，要求居民停止不必要的外出，所有學校停課，商店及公共設施暫停營運等，而大部分企業亦讓員工在家工作。

主婦生活壓力大

不料，此舉卻引來大批家庭主婦的不滿，紛紛在Twitter群組大發牢騷，本來疫情前，孩子正常上學、丈夫白天上班，主婦在家輕鬆自在，但現在一家人24小時待家，令主婦要做的事更多。

丈夫因為疫情待在家裡又到處添亂，同時生活經濟壓力也在不斷變大，都不禁萌生要離婚的想法。

日本TBS電視台節目「グッとラック！」，近日訪問了兩名考慮離婚的主婦，結婚15年的里香小姐透露，丈夫近日在家，一系列行為讓她難以接受。里香小姐表示，以往丈夫工作時，會在員工飯堂用餐，但自從在家工作後，老公從一清早就開始吵，「有沒有東西吃？」，甚至多次抱怨沒有配菜，令她非常心煩。

丈夫不肯加生活費

她又指，以往丈夫每周給她1萬日元（約740港元），供她和初中的兒子吃飯及生活。惟丈夫現時也在家吃飯，伙食費理應增加，但當里香小姐向丈夫要求增加生活費，卻遭他無視，她只能打工賺錢，維持生計。

其實早在之前我就考慮離婚。到了這星期，我已經瀕臨極限，只想要趕快從這種生活解脫。

另一名結婚7年、現時30多歲的主婦「華小姐」則表示，看清了丈夫的本性，面對嚴重的疫情，她感到憂慮，想要保護4歲的兒子，然而丈夫卻不願配合做防疫措施，而且態度惡劣，令她無法與對方繼續生活。

他常自以為是地說自己沒問題，不會得病，實在太自私了。你想想在這種關乎死活的非常時期，有辦法跟那種態度的人在一起嗎？

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責任編輯：王明芳