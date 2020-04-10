【口罩供應】6個香港口罩品牌復活節假期開售　開售日+規格+售價一覽

▲ 多個香港口罩品牌於復活節假期開售。

新冠肺炎疫情持續，大家仍需佩戴口罩防疫。復活節假期有多間香港口罩品牌開售，包括HKTVmall、OxyAir Mask等。立即記下開售日期，搶購口罩，作好準備！

HKTVmall：4月13日至4月19日登記抽籤

創辦人/團體：HKTVmall（王維基）

售價：$65（30個）

規格：ASTM Level 2（BFE≧98%、PFE≧98%、VFE≧98%）

尺寸：175 mm x 95 mm 成人口罩（每5片會有獨立包裝，一盒有6包）

產地：香港

購買方法：先在網上登記抽籤，中籤後才可購買

購買名額：3,000人（隨機抽出）

登記日期：4月13日（一）早上9點至4月19日（日）晚上11點59分

購買日期：4月27日（一）至5月3日（日）

【詳情請按此】

Mask Lab HK：4月10日預售

OxyAir Mask: 4月15日早上抽籤派籌

創辦人/團體： 未交代公司背景，稱只是幾位視香港為家的小商人

規格：ASTM Level 2、EN14683 Type II（PFE≧99.7%）

售價︰$95（50個）

產地：香港

購買方法：經手機App「THE GULU」抽籤派籌；長者及醫護人員可經Google form登記購買

購買名額：每次1000個名額 ，合共一萬個名額

派籌日期：4月15日早上9:30，下午6:30分兩次派籌抽籤

【詳情請按此】

Pasión：即日發售

LinkedMarts：現貨出售

愛的家Family Mask：即日起至4月17日讓醫護登記

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責任編輯：羅嘉欣