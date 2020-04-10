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【口罩供應】6個香港口罩品牌復活節假期開售　開售日+規格+售價一覽

健康 11:59 2020/04/10

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

多個香港口罩品牌於復活節假期開售。

新冠肺炎疫情持續，大家仍需佩戴口罩防疫。復活節假期有多間香港口罩品牌開售，包括HKTVmall、OxyAir Mask等。立即記下開售日期，搶購口罩，作好準備！

HKTVmall：4月13日至4月19日登記抽籤

  • 創辦人/團體：HKTVmall（王維基）
  • 售價：$65（30個）
  • 規格：ASTM Level 2（BFE≧98%、PFE≧98%、VFE≧98%）
  • 尺寸：175 mm x 95 mm 成人口罩（每5片會有獨立包裝，一盒有6包）
  • 產地：香港
  • 購買方法：先在網上登記抽籤，中籤後才可購買
  • 購買名額：3,000人（隨機抽出）
  • 登記日期：4月13日（一）早上9點至4月19日（日）晚上11點59分
  • 購買日期：4月27日（一）至5月3日（日）
  • 【詳情請按此】

Mask Lab HK：4月10日預售

  • 規格：3層過濾口罩，中層濾棉達BFE>99%、PFE>95%
  • 售價︰$128/50個
  • 產地：香港
  • 購買方法：官方網站
  • 購買名額：1萬盒，每人限購5盒
  • 預售日期：4月10日中午12時
  • 發貨日期：5月
    【詳情請按此】

OxyAir Mask: 4月15日早上抽籤派籌

  • 創辦人/團體： 未交代公司背景，稱只是幾位視香港為家的小商人
  • 規格：ASTM Level 2、EN14683 Type II（PFE≧99.7%）
  • 售價︰$95（50個）
  • 產地：香港
  • 購買方法：經手機App「THE GULU」抽籤派籌；長者及醫護人員可經Google form登記購買
  • 購買名額：每次1000個名額 ，合共一萬個名額
  • 派籌日期：4月15日早上9:30，下午6:30分兩次派籌抽籤
    【詳情請按此】

Pasión：即日發售

  • 創辦人/團體：明輝國際控股有限公司
  • 售價︰每盒50個裝，定價將不超過$120
  • 規格：三層不織布口罩，PFE、BFE至少達95%
  • 尺寸：17.5cm x 9.5cm（獨立包裝）
  • 產地：香港
  • 購買方法：指定百貨公司及網上平台發售，零售點將於facebook公布
    【詳情請按此】

LinkedMarts：現貨出售

  • 規格：三層式口罩、歐盟官方認證﹑BFE≧99.4%、PFE≧94.8%
  • 售價︰4人小組：$178（50個）；個人：$198（50個）
  • 購買方法：官方網站
  • 取貨方法：可於全港超過50個自取點取貨
    【詳情請按此】

愛的家Family Mask：即日起至4月17日讓醫護登記

  • 創辦人／團體： 90後創業家鍾銘思牽頭成立
  • 規格：PFE及BFE>99%
  • 售價︰卓悅 $188（50個）
  • 產地：深圳
  • 購買方法：填寫google form登記，然後在卓悅購買
  • 購買名額：每位職員只能以優惠價訂購2盒口罩
    【詳情請按此】

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責任編輯：羅嘉欣

口罩 復活節 新冠肺炎

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