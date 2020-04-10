【On Call 36小時II】吳啟華兩度婚姻失敗　捧女兒做網紅彌補成長遺憾

▲ 有指吳啟華月供22萬予女兒及前妻作生活費。

吳啟華在《妙心仁心》演了觀眾心中最經典的醫生角色「程志美」，在2013年的《On Call 36小時II》再扮演病理科顧問醫生洛文笙（Lokman）。《On Call 36小時II》近日於深宵重播，劇吳啟華與演向芊兒（朱千雪飾）譜戀曲。

劇育洛文笙是單親爸爸，有一個女兒Yannis（莊錠欣飾）。現實中，吳啟華也是個單親爸爸。

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▲ 吳啟華與朱千雪在《On Call 36小時II》中演一對。（《On Call 36小時II》劇照）

吳啟華11歲幼女初長成

吳啟華近年就已甚少參演港劇，主力在內地發展演藝事業，中港兩邊走。

他在2007年時，與年輕21年的內地女子石洋子結婚，翌年底誕下女兒吳熙兒，乳名豬豬。可惜，吳啟華與石洋子於2014年離婚。

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▲ 豬豬現年11歲，但已非常愛漂亮。（微博圖片）

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月花22萬生活費

吳啟華女兒豬豬現在已11歲，幼女初長成的她熱愛扮靚，又不時在微博分享自拍美照，及上載練琴影片等。

近日她更參與微電影拍攝，雖然初次面對鏡頭，但遺傳了父母優良基因的她就毫不膽怯，演技自然。

女兒漸長大成人，吳啟華對她的寵愛也是不斷增加，有指他也積極推動女兒做「網紅」，為彌補不能常伴在旁的缺憾，他對女兒都是有求必應，故為照顧女兒及前妻的生活，月付6萬人民幣贍養費。

▲ 吳啟華與第二任太太離婚後，一家仍保持良好的關係。（微博圖片）

即使離了婚，他亦會額外給予石洋子的媽媽生活費，所有費用每月共約需20萬元人民幣（約22萬港幣）。

但吳啟華曾回應傳媒此時就指數字有誇大，但的確有繼續在經濟上支持石洋子生活，但他指給予生活費是男人該盡的責任。

對女兒未來的發展，他就覺得女兒會有自己的想法，但都應先多學習，再大一點才想工作也可以。

▲ 豬豬與吳啟華關係要好。（微博圖片）

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「程至美」創事業高峰

現年55歲的吳啟華1983年畢業於無綫藝員訓練班，起初以演奸角為主，如劇集《大運河》和《流氓大亨》等。後來因合約問題離開無綫，並往電影圈及亞視發展，亦曾接演三級片。

1997年，他重返無綫，憑劇集《妙手仁心》的角色程至美創事業高峰，共拍了3輯，成為觀眾心中最受歡迎的男藝人之一。

此後，他在多部劇集都擔任主角，《倚天屠龍記》、《美味情緣》、《黑夜彩虹》等都有非常好的成績。

▲ 吳啟華演的「程至美」醫生是觀眾心中的經典。（《妙手仁心》劇照）

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後來，他把工作重心轉移到中國內地，同時亦開展了他的第二段婚姻。

吳啟華於1992年與一位泰國富家女結婚，可是婚姻僅維持了3年便因性格不合而離婚。

2007年，他在內地工作時結識了第二任太太石洋子，但婚姻維持了7年便結束，離婚後仍保持友好關係，二人為了女兒仍偶有互動及見面。

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