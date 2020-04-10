【新冠肺炎】美容院按摩院即日起關閉14天　一文看清受限制的店鋪及服務場所

▲ 美容院及按摩院由4月10日起，關閉14天。（資料圖片）

疫情持續，美容院和按摩院須按食物及衞生局局長指示，今日（10日）午夜起關閉14天，進一步防止病毒在本地傳播。

政府fb專頁「添馬台」發布帖文，詳解哪些場所或服務須被限制。其中紋身、穿環及美甲等美容服務處所，需要關閉；但上門服務如美容和化妝師等，則不受限制。

美容院的定義包括甚麼？

美容院的定義，是否包括紋身店、穿環店？

美容院的定義是否包括髮型屋？

美容店有零售、美容、理髮、教學等不同服務，

是否需要整間暫停營業？

美容師提供上門服務，是否受此限制？

化妝師又如何？

美容院的定義是否包括提供醫學美容的處所？

哪個部門負責巡視和執法？

按摩院包括足浴處所？

按摩院的定義是否包括提供治療需要按摩，如物理治療師診所？

推拿又如何？

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責任編輯：吳卓峰