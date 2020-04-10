【新冠肺炎】「打邊爐家族」11人先後確診 康復者：很後悔出現病徵後仍招待親友到家拜年
社會 12:46 2020/04/10
新冠肺炎疫情以來出現多個感染群組，當中包括「打邊爐家族」群組。其中一名康復者在接受Now新聞台訪問時表示，後悔當時自己與家人陸續有病徵時，仍招待親戚到家中探訪，並有想過入院後不能再出院。
24歲的Calvin是「邊爐群組」最早確診的人士，他的家族中共有11人，於大年初二（1月26日）到到觀塘永興工業大廈4樓的Lento Party Room打邊爐後染病，他在1月30日發病，而當日參與家庭聚會的10名親戚亦先後確診，其親戚2名同事亦確診。
Calvin留醫8日後出院，他稱入院時有想過「出唔返嚟」，但當時最擔心的就是自己的父親，因為他的病情比較嚴重。留醫期間，只可以靠著內線電話與父母聯絡：
那時候只可以拿著那張紙及內線電話可以與父母聯絡，也是挺絕望的。
【新冠肺炎】檢疫中心人士縮短隔離期至10天可離開 何栢良籲勿歸家應往酒店
他又表示很後悔大家掉以輕心，導致一家人付出沉重代價，以及受到不必要的批評：
我最後悔是明知自己與家人都有病徵，還讓他們（親戚）來探我們。特別是我的阿姨，由於她的工作是做點心的，她的同事會說很多難堪的說話，又稱不要接觸她，甚至會將她所製的餃子命名為『武漢餃子』。
Calvin又指，出院後與親友關係更加親密，多了打電話互通近況，並學會了珍惜與朋友見面的時間。
【袁國勇專訪】港大研究揭新冠病毒肆虐全球之謎 袁國勇：製造病毒量是沙士病毒量的3倍
立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF
責任編輯：郭詩詩