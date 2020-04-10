【新冠肺炎】「打邊爐家族」11人先後確診　康復者：很後悔出現病徵後仍招待親友到家拜年

▲ 「邊爐家族」群組康復者Calvin表示，後悔自己與家人陸續有病徵後仍然招待親戚到家拜年。

新冠肺炎疫情以來出現多個感染群組，當中包括「打邊爐家族」群組。其中一名康復者在接受Now新聞台訪問時表示，後悔當時自己與家人陸續有病徵時，仍招待親戚到家中探訪，並有想過入院後不能再出院。

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24歲的Calvin是「邊爐群組」最早確診的人士，他的家族中共有11人，於大年初二（1月26日）到到觀塘永興工業大廈4樓的Lento Party Room打邊爐後染病，他在1月30日發病，而當日參與家庭聚會的10名親戚亦先後確診，其親戚2名同事亦確診。

Calvin留醫8日後出院，他稱入院時有想過「出唔返嚟」，但當時最擔心的就是自己的父親，因為他的病情比較嚴重。留醫期間，只可以靠著內線電話與父母聯絡：

那時候只可以拿著那張紙及內線電話可以與父母聯絡，也是挺絕望的。

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他又表示很後悔大家掉以輕心，導致一家人付出沉重代價，以及受到不必要的批評：

我最後悔是明知自己與家人都有病徵，還讓他們（親戚）來探我們。特別是我的阿姨，由於她的工作是做點心的，她的同事會說很多難堪的說話，又稱不要接觸她，甚至會將她所製的餃子命名為『武漢餃子』。

Calvin又指，出院後與親友關係更加親密，多了打電話互通近況，並學會了珍惜與朋友見面的時間。

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責任編輯：郭詩詩