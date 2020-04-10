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【新冠肺炎】全球逾150萬人確診　亞洲4個國家未失守零確診變「淨土」

健康 18:42 2020/04/10

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

亞洲「0確診」淨土只剩4個國家！

新冠肺炎疫情持續，全球已有213個國家及地區受疫情波及，確診人數累計達1,520,869宗。到底全球還有沒有「0確診」的淨土？亞洲還有「0確診」的地方嗎？讓TOPick為大家盤點。

路透社世界衞生組織WHO的資料顯示，截至4月9日，全球已有213個國家及地區出現確診個案。而還未有確診個案的國家有15個，當中有4個位於亞洲，包括北韓、塔吉克、土庫曼斯坦及也門。

世界衞生組織會收到來自北韓的疫情報告，指北韓已隔離2.4萬人並對709人進行病毒檢測，結果都是陰性，並無確診個案。雖然外界對北韓的確診宗數存疑，但北韓駐聯合國一名外交官強調，「我們處於封鎖狀態，對疫情非常謹慎，我十分清楚我們是零案例、零確診」。

至於5年來持續戰爭的也門，由沙特阿拉伯主導的多國聯軍於8日晚宣佈，將從當地時間4月9日開始實行為期兩星期的單方面停火，以響應聯合國有關停火應對新冠疫情的呼籲，減輕也門人民遭遇的人道主義苦難，以便相關機構更好地防控新冠疫情。

不過，被形容為比北韓更封閉的中亞國家土庫曼斯坦，疫情數據就備受質疑，因為其部分領土接壤伊朗，伊朗確診個案已超六萬宗，而且鄰近國家阿富汗、哈薩克和烏茲別克都有確診個案。倫敦衞生與熱帶醫學院教授Martin McKee認為，當局或隱瞞疫情，數據並不可靠，因為當地政府在過去十年都一直聲稱，無人感染愛滋病毒或患上愛滋病。而這個說法根本不合理。

至今仍未有確診個案的15個國家：

  • Kiribati 基里巴斯
  • Lesotho 萊索托
  • Marshall Islands 馬紹爾群島
  • Micronesia 密克羅尼西亞
  • Nauru 瑙魯
  • North Korea北韓
  • Palau帕勞
  • Samoa 薩摩亞
  • Solomon Islands 所羅門群島
  • Tajikistan 塔吉克
  • Tonga 湯加
  • Turkmenistan 土庫曼斯坦
  • Tuvalu 圖瓦盧
  • Vanuatu 瓦努阿圖
  • Yemen 也門

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責任編輯：羅嘉欣

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