【新冠肺炎】全球逾150萬人確診　亞洲4個國家未失守零確診變「淨土」

▲ 亞洲「0確診」淨土只剩4個國家！

新冠肺炎疫情持續，全球已有213個國家及地區受疫情波及，確診人數累計達1,520,869宗。到底全球還有沒有「0確診」的淨土？亞洲還有「0確診」的地方嗎？讓TOPick為大家盤點。

據路透社及世界衞生組織WHO的資料顯示，截至4月9日，全球已有213個國家及地區出現確診個案。而還未有確診個案的國家有15個，當中有4個位於亞洲，包括北韓、塔吉克、土庫曼斯坦及也門。

世界衞生組織會收到來自北韓的疫情報告，指北韓已隔離2.4萬人並對709人進行病毒檢測，結果都是陰性，並無確診個案。雖然外界對北韓的確診宗數存疑，但北韓駐聯合國一名外交官強調，「我們處於封鎖狀態，對疫情非常謹慎，我十分清楚我們是零案例、零確診」。

至於5年來持續戰爭的也門，由沙特阿拉伯主導的多國聯軍於8日晚宣佈，將從當地時間4月9日開始實行為期兩星期的單方面停火，以響應聯合國有關停火應對新冠疫情的呼籲，減輕也門人民遭遇的人道主義苦難，以便相關機構更好地防控新冠疫情。

不過，被形容為比北韓更封閉的中亞國家土庫曼斯坦，疫情數據就備受質疑，因為其部分領土接壤伊朗，伊朗確診個案已超六萬宗，而且鄰近國家阿富汗、哈薩克和烏茲別克都有確診個案。倫敦衞生與熱帶醫學院教授Martin McKee認為，當局或隱瞞疫情，數據並不可靠，因為當地政府在過去十年都一直聲稱，無人感染愛滋病毒或患上愛滋病。而這個說法根本不合理。

至今仍未有確診個案的15個國家：

Kiribati 基里巴斯

Lesotho 萊索托

Marshall Islands 馬紹爾群島

Micronesia 密克羅尼西亞

Nauru 瑙魯

North Korea北韓

Palau帕勞

Samoa 薩摩亞

Solomon Islands 所羅門群島

Tajikistan 塔吉克

Tonga 湯加

Turkmenistan 土庫曼斯坦

Tuvalu 圖瓦盧

Vanuatu 瓦努阿圖

Yemen 也門

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責任編輯：羅嘉欣