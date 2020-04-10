【淘寶神器】梳化甩皮甩骨師傅拒絕翻新　港媽$80淘寶打蠟工具翻新甩色梳化

▲ 港媽在淘寶買工具自行為甩色沙發補色打蠟。

新冠肺炎疫情持續，市民都多了時間留在家中，如果家中有殘舊傢俬，在這時期會更加顯眼。有港媽在「淘寶開心Share」Facebook群組分享她在淘寶購買補色膏為甩色沙發翻新的經過，沙發煥然一新，不少網民也留言讚賞。

師傅拒絕翻新沙發

該港媽Elaine接受TOPick訪問，分享她為沙發補色和打蠟的經過。Elaine的牛皮沙發用了約6年，座位位置出現甩皮甩色的情況，她本來打算請師傅為沙發補色翻新，可是前後找了兩位師傅都拒絕翻新，表示這個情況應該花$9,000換一張新沙發更實際。

▲ 沙發翻新前的殘舊情況。（相片由受訪者提供）

一向節儉的Elaine眼見沙發只是外觀不吸引，功能還保持得很好，不捨得更換新沙發。於是，她從淘寶花了約$80港幣購買2樽皮革補色膏及1盒打蠟用的水貂油膏，自行翻新沙發。

▲ Elaine從淘寶購買的工具和附送用品。（相片由受訪者提供）

▲ 補色膏（截圖來源：淘寶官網）

只花1小時完成上油

Elaine戴上手套先用準備劑塗抹沙發甩皮甩色的位置，令表面更光滑，方便上油。然後，她用了差不多2樽補色膏，用海棉打圈式上油，在1小時內為整張沙發完成補色過程。

建議大家可以等夜晚瞓覺前先塗，塗完開風扇吹住到第二朝。

▲ 上了補色膏。（相片由受訪者提供）

Elaine引述淘寶賣家建議，補色後需晾乾48小時才打蠟。由於補色後2小時已經晾乾了，沒有甩色。Elaine等待1天後便提早打蠟，有打蠟膏保護，可以防止沙發甩皮。

補色後，皮會變硬，因此要打一層水貂蠟。

▲ 完成打蠟。（相片由受訪者提供）

完成補色打蠟後，沙發煥然一新，對於花了$80便換來一個「新」沙發，Elaine非常滿意，視覺上令人覺得舒服。

我覺得平平地幾廿蚊，如果keep（保持）到3幾個月我都ok（滿意）啦，最多再補油！

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責任編輯：王芷瑩