【新冠肺炎】檢疫中心人士縮短隔離期至10天可離開　何栢良籲勿歸家應往酒店

▲ 何栢良建議提早完成檢疫的人士不要回家，剩下4天應去酒店接受隔離。（資料圖片）

檢疫中心佔用率高企，衞生防護中心宣布正在檢疫中心的人士，可安排入住10天後，餘下4天返家繼續檢疫，明天（11日）陸續實施，以確保有足夠檢疫設施應付疫情需要。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，形容當局做法是「將價就貨」，減低安全系數，但強調如檢疫中心不敷應用，就要作有關安排。

何栢良表示，近日沙田駿洋邨檢疫中心，已有大量確診者的密切接觸者，正在接受隔離，倘容量不足也要想辦法解決。雖然政府已公布，將增加駿洋邨及其他檢疫中心的容量，但距今仍需時1個月，如現在不敷應用就要作出安排，形容要「將價就貨」，減低安全系數至強制處所檢疫10天。

他建議檢疫人士不要回家，剩下4天應去酒店接受隔離，否則若返家就有機會跟家人接觸。他又認為，戴口罩防疫非萬無一失，口罩阻隔病毒功能只有95%以上，形容這是實驗室的理想化檢測，跟實際生活環境的防疫功效，有很大分別。

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責任編輯：吳卓峰