【跑步距離】跑步打噴嚏或咳嗽飛沫更強散播　歐洲研究最安全跑步距離

▲ 專家教慢跑時最安全距離及位置為10米。

新冠肺炎疫情嚴重，不少市民長期留在家感到沉悶，偶爾想落街跑跑步，但又怕不戴口罩跑步會受到感染。歐洲兩間大學合作的研究指出，於步行、跑步及踩單車的時候，保持1.5米距離並不足夠，而且盡量不要跑在他人的後方！

後方跑者隨時穿過飛沫

各地建議市民盡量與他人保持適當的社交距離，於室外至少有1米距離，而室內至少要1.5米。《每日郵報》報道，英國聯邦衛生單位出1.8米為社交安全距離，但只限於一般交談。如果有強大的外力推進，如打噴嚏、咳嗽或風力等，飛沫傳播的距離會高於此安全距離。

比利時大學KU Leuven及荷蘭大學TU Eindhoven合作的研究亦證實，當有人走路、跑步或踩單車時，粒子會殘留於空中，後面奔跑的人就會穿過這團飛沫，1.5米安全距離並不足夠。

▲ 前方跑者的大量飛沫會濺到後方跑者身上。（圖片來源：影片截圖）

研究人員模擬人在步行和奔跑中，從並肩、對角後方及正後方等位置出現的唾液顆粒及距離等等。由模擬的動畫中看到，前方散播的水滴清晰可見。當有人跑步期間打噴嚏或咳嗽，飛沫會以更大力量散播，產生最高的污染機會。雖然大粒的飛沫墮落的速度會加快，但後面的跑者穿過時，飛沫仍然可以降落在他的身上。

建議保持10米距離 或並排移動

研究指出，在低風環境中，兩個人並排並以同一方向前進，或者分前後時打對角，被飛沫濺到的風險較低。如果位於正後方，風險較高。綜合結果，專家建議以下2點：

向同一方向移動時，步行的安全距離為4至5米、慢跑及慢速踩單車為10米、快速踩單車為20米

當經過某人時，建議在遠距離已經改變線路，如踩單車要在20米前換線

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責任編輯：羅嘉欣