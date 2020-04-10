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【打天下】凍齡文頌嫻美貌演廿歲少女　與歐錦棠18年後再合作

娛樂 12:41 2020/04/10

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

文頌嫻和歐錦棠在《打天下》演回20歲時。

ViuTV新劇《打天下》將於下周一 （4月13日）播出，劇集以空手道為主題，講述退隱多年再復出的空手道高手馬剛正（歐錦棠飾），帶領準奧運空手道選手莊惠（談善言飾）、小混混關志浩（Anson Kong飾）及新移民高中生凌小玥（葉麗娜飾）追逐空手道夢的熱血勵志故事。
 
《打天下》在下周的劇情中，歐錦棠和文頌嫻需要演回20歲時的年輕模樣。演馬剛正師妹莫可麗的文頌嫻直言，事前更是做了好多保養功夫：「面膜都敷了幾個呀！還有早睡早起及戒甜戒咸。」

【打天下】歐錦棠談善言劈磚展真功夫　Anson Kong為新劇苦練空手道3個月

馬剛正重遇師妹莫可麗。

歐錦棠大文頌嫻18年後再合作

身兼《打天下》主演及監製的歐錦棠大讚文頌嫻：「日日開工都咁索，不用做那麼多東西都得喇！」文頌嫻聞言笑指歐錦棠口甜舌滑，他隨即指因為自己叫阿棠（阿糖），所以十分甜。

二人雖然2002年《烈火雄心II》後相隔多年再合作，卻默契依舊，文頌嫻大讚歐錦棠對她照顧有加，是個100分的好監製。

年輕的馬剛正曾英雄救美。

廿四孝媽媽文頌嫻
 
另外，身為人母的文頌嫻，在工作的同時仍十分緊張女兒的學業。她指，在拍攝期間，會用視像通話教女兒做功課。

不過，文頌嫻笑言女兒十分享受媽媽不在家的時間，反而見到她回家就會不開心「詐型」。她表示因為自己在家經常會叫女兒看書和做功課，所以女兒十分喜歡她外出工作。

撰文 : TOPick柴犬出動

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