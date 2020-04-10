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燒傷漢植皮手臂長新肉康復中　葛珮帆籲港人為他打氣

社會 12:43 2020/04/10

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

葛珮帆（左）探訪當日是傷者（中）生日，他盼港人身體健康、搵多些錢。（葛珮帆提供）

立法會議員葛珮帆早前帶同市民捐贈的支票和心意卡，探望去年在馬鞍山被人淋潑液體而燒傷的李先生。

葛珮帆指，李生手臂和手指生了不少新肉，令手指縫部分地方黏在一起，現時要著壓力衣，避免傷口黏合及發大。李生說新生的肉好嫩，互相拉扯會流血，一碰到就好痛，手臂不能伸直，皮膚一扯也會痛。

葛看到李生手臂植皮位置，有腫起及瘀黑情況，傷口仍在滲水流血，過了兩天更腫黑，令她擔心。

葛珮帆稱，已經勸李太聯絡醫生及早覆診。（葛珮帆提供）

葛轉送市民自製的明信片給傷者，李先生見到很開心，堅持要拿住影相。但他手指腫起，無力握實東西，明信片掉落地下3、4次，他想拾起卻做不到，令她見狀也覺得心酸。

她引述傷者現在很怕凍，經常感到「由心底寒出來」。李太說李先生未燒傷前，説話中氣十足，聲底響亮，但現在變得沙啞，說話有氣無力，整個人很虛弱。

葛珮帆呼籲外界，繼續為傷者夫婦打氣，也祝傷者身體越來越好。

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責任編輯：吳卓峰

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