【投資有道】Ella留家防疫複式豪宅曝光　陳嘉樺擁逾億元物業與丈夫財政獨立

▲ 陳嘉樺投資有道，現擁逾億元物業。

台灣女子姐合S.H.E成員陳嘉樺（Ella）最近留家抗疫，除了與狗狗玩樂、煲劇及打機外，身為家庭「煮」婦的陳嘉樺研究各種菜式，還經常下廚製作不同菜式，堪稱賢妻良母。

陳嘉樺分享的生活照，亦令她的豪宅曝光，從相片可見，她住在於一座複式豪宅單位，家居精緻的裝修、落地玻璃配合華麗傢俱，成為網民的焦點。

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▲ 陳嘉樺經常在家下廚。（陳嘉樺IG圖片）

台灣娛圈小富婆陳嘉樺

現居於台北內湖區的複式豪宅單位的Ella，是圈中的小富婆。她在台北有兩個物業，一是現時住的複式豪宅，另一物業在大安區麗水街。

據悉，Ella於2006年以1500萬台幣（約386萬港元）入手在大安區麗水街的房子，並為S.H.E中最早於台北置業的成員。

該房子現時的市價為4500萬元台幣（約1160萬港元），若然Ella如今放售房子，估計可賺到3000萬台幣（約773萬港元）。

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▲ 陳嘉樺的複式單位十分豪華。（陳嘉樺IG圖片）

▲ 陳嘉樺留家陪伴愛犬。（陳嘉樺IG圖片）

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Ella丈夫是馬來西亞富商

Ella與丈夫賴斯翔及2歲兒子勁寶居住於內湖豪宅價值近億元台幣，其家門前方為公園，人口密度低且環境清靜舒適。

Ella是透過隊友Hebe介紹認識賴斯翔。二人在2012年結婚，可是當時外間認為二人收入懸殊，甚至有媒體估算指Ella的收入比老公多40倍。

▲ 陳嘉樺與老公賴斯翔及勁寶生活幸福。（陳嘉樺IG圖片）

不過，之後傳出賴斯翔其實是馬來西亞富商，並曾從事名牌市場部。

二人婚後堅持經濟獨立，但一同開設共同基金，為家庭齊齊付出及努力儲錢。他們兒子勁寶（Daniel）在2017年4月12日出世，快將3歲，一家三口十分幸福。

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