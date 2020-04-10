Apple TV+ 推出獨家原創兒童節目　 一文教家長設定iPhone/iPad使用限制

▲ Ghost Writer《幽靈寫手》。（Apple網站圖片）

為讓家長在抗疫期間安排子女活動，Apple TV+推出多套為不同年齡層小朋友而設的獨家原創兒童節目，可訓練孩子們的英文聆聽和理解能力。現時，家長更可透過「家人共享」功能，與最多6位家庭成員共用Apple TV+的訂閱服務。

1. Helpsters《歡樂小幫手》

由《芝麻街》班底製作，布偶們與真人演員融合歌舞和教育信息，傳授解難技能，讓小朋友在學習程式編碼前，先訓練他們的邏輯思考。

▲ Helpsters《歡樂小幫手》。（Apple網站圖片）

2. Ghost Writer《幽靈寫手》

《幽靈寫手》結合魔幻懸疑題材，讓小朋友從不一樣的角度認識文學經典。文學作品的角色走進真實世界，主角要同心合力智破鬼怪佈下的謎團。

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3. Snoopy in Space《史諾比上太空》

▲ Snoopy in Space《史諾比上太空》。（Apple網站圖片）

一眾花生漫畫的角色將聽候國際太空站的指揮，探索月球和外太空。《史諾比上太空》一共有12集，每集動畫會介紹太空任務的事前訓練、基本的太空人知識等。

而為避免小朋友沉迷手上網，家長只需為Apple裝置進行簡單的設定，便可掌控他們每日使用裝置的時間和長度。

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設定「螢幕使用時間」功能

方法1. 直接在子女使用的裝置上開啟「螢幕使用時間」功能和設定

方法2. 於家長的裝置上使用「家人共享」為子女建立Apple ID，並新增為家庭成員，可在「家人共享」中開啟「螢幕使用時間」功能

「螢幕使用時間」的功能包括定時停用手機、為App設定每日用量、網站及商店限制與掌握子女的使用習慣，有效控制子女的使用時間。

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