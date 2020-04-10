【新手爸爸】伍家謙太太誕龍鳳胎　暖男爸爸：小怪獸s前後腳咁出咗嚟喇！

▲ 伍家謙今早正式榮升做爸爸。

現年40歲的前體育新聞主播伍家謙，今早（4月10日）正式榮升做爸爸！伍家謙與曾任職空姐的「阿太」Betty誕下龍鳳胎，並稱他們作「小怪獸s」，龍鳳胎非常健康平安，一家四口幸福滿溢！

伍家謙今早在Facebook向大眾報喜，指龍鳳胎已平安出世：

今日上晝，#小怪獸s 前後腳咁出咗嚟喇！阿哥同細妹喊得好嘈呀🎉 阿太日常，辛苦晒妳喇😭🥰 衷心多謝咁多位朋友嘅關心同祝福

伍家謙與太太於2013年結婚，一直有計劃生小朋友，太太經調理身子後自然懷孕。

▲ 伍家謙的太太Betty誕下龍鳳胎。（Facebook圖片）

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沒有孖胎家族史的他們，去照超聲波的時候，當發現畫面上出現兩個胎兒，感到非常意外，再得悉為一男一女時更感驚喜。

太太Betty在懷孕頭三個月時，妊娠反應大孕吐情況嚴重，幾乎食乜嘔乜，令家謙非常擔心，但又無能為力，只能在言語及精神上鼓勵，由於陀孖胎比較高風險，需要時刻提點飲食，不可走動太多。

現時，一對龍鳳胎終於出世，家謙曾表示近月心情已非常緊張，看著太太懷胎十月的辛酸，深深體會到︰「女人生仔真的好偉大！」

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日前「阿太」更首肯公開美麗孕照，獲網民大讚老婆是仙氣靚媽，與女明星苟芸慧相貌相似。

伍家謙更是繼前主播鄭萃雯和談美琪後，TVB新聞部第三位做孖胎爸媽的主播，成功加入「孖胎Club」。

雖然一次生兩個，殺了二人一個措手不及，幸好他們朋友多可以密密取經，更笑言3人要開「雙胞胎協會」。

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