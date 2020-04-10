【復古Chanel】香奈兒流蘇款式揭復古手袋出產年份　解構3款不同時期流蘇設計

▲ 從流蘇設計可了解Chanel復古手袋的出產年份。（相片由Lovintage提供）

復古Chanel手袋除了可以透過序號標籤了解生產年份外，有些附有流蘇設計的Chanel手袋也會洩露年齡秘密！Lovintage復古手袋店在YouTube頻道教大家如何透過流蘇分辨復古Chanel手袋的生產年份。

▲ Chanel在80年代初已出現流蘇的設計。（截圖來源：Lovintage YouTube）

Lovintage的Kaylie在影片中指，Chanel復古手袋早於80年代初已出現流蘇設計，這經典設計成為復古手袋為人熟悉的特徵外，今天不同品牌也會出現流蘇的設計。

Kaylie續指沿用流蘇設計的Chanel復古手袋並不多，但流蘇設計獨特，我們可以透過它們的款式來判斷它們的出產年份。她以3款Chanel復古手袋為大家講解流蘇背後的秘密。

▲ 三款手袋的流蘇設計各有特色。（相片由Lovintage提供）

橢圓形商標雕刻流蘇 出產年份：1986至1988年

▲ Chanel 復古黃色羊皮流蘇側揹袋（相片由Lovintage提供）

這手袋的流蘇橢圓形的頂部和上下位置都有精緻的雕刻工藝，前後的中間會有凸起的Chanel商標雕刻。配搭這款流蘇設計的手袋的出產年份一般是1986至1988年。而這流蘇配搭大菱格和浮雕商標的手袋非常有復古的感覺。

▲ 流蘇頂部是橢圓形的設計。（截圖來源：Lovintage YouTube）

四葉草流蘇 出產年份：1989至1991年

▲ Chanel​​​​​​​ 復古紅色羊皮縫線側揹袋（相片由Lovintage提供）

這手袋的流蘇頂部像一個吊鐘，其實是一片四葉草的設計，是Chanel喜歡用的其中一個設計元素。這流蘇設計的手袋的出產年份一般是1989至1991年，而很多特別形狀的手袋都是在這時期出產。

▲ （截圖來源：Lovintage YouTube）

圓形波波流蘇 出產年份：90年代初

▲ Chanel​​​​​​​ 復古白色Caviar皮​​​​​​​（荔枝皮）縫線側揹袋（相片由Lovintage提供）

而比較受歡迎是圓形波波的流蘇，分為有流蘇和沒有流蘇兩款設計，這設計的手袋在90年代初出現，在1997年後便較少出現了。

▲ （截圖來源：Lovintage YouTube）

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責任編輯：王芷瑩