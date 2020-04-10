【疫境自救】飲食業疫情下生意慘不忍睹　名廚李文基勉勵同行：先撐住吧

▲ 飲食業疫情下生意慘不忍睹，富嘉閣名廚李文基勉勵同行先撐住吧。

新冠肺炎疫情肆虐，飲食業生意嚴重受影響，結業、裁員及減薪問題接踵而來。人稱基哥的名廚李文基受訪抒發感受，李文基又鼓勵行家：「生意變差了，先撐住吧！」



團結香港基金在fb發佈一片以「疫境自救 同行幫同行飲食業失業資助計劃」的訪問影片，並寫道在新冠肺炎疫情下，餐飲業狀況慘不忍睹，進入冰封時期，不少飲食業從業員因裁員或食肆結業而失去工作。名廚李文基（基哥）早前獲得食客捐款，與同行發起「飲食業失業資助計劃」，為失業超過兩個月的同行提供資金援助，攜手挺過飲食業寒冬。

▲ 富嘉閣行政總廚李文基坦言疫情下生意大減。

影片中，富嘉閣行政總廚李文基苦笑道：「我與你外出用餐，真的是『生死之交』，我以生命作賭注。」他表示民眾都知道政府呼籲大家不要聚餐，反問：「不聚餐，我們哪有生意可做？」

現時飲食業界必須實施每枱相隔1.5距離的措施，且每枱只能坐四位客人，基哥感慨指：「生意跌得很淒涼。我們的生意跌至只有三成左右，往後還會繼續下跌。」面對疫境，基哥表示會以全單八折優惠吸引食客光顧，看看情況再決定之後該如何。

▲ 富嘉閣晚市一般較靜，但因為新冠肺炎，令午市人流也少了。（圖片被訪者提供）

目前計劃已推出第三期，逾300名受助者得到三千至一萬二千元的援助金。基哥近日又建議自救方案，就是幫助小本投資食店營運同區外賣業務，讓失業的餐飲業從業員負責送餐，那就能讓雙方都有收入。

李文基早前接受TOPick專訪時表示，食肆自救其中一個環節就是搞好清潔。以前如果客人要求才會給大碗清潔碗筷，現在餐廳會主動奉上。另外，又使用了煤氣公司推出的納米光觸煤消毒劑，噴灑餐廳牆及椅子。

「這些噴劑如果接觸了燈光及陽光，只要不用清潔劑抺，就可以有效消滅病毒。」

政府推出第二輪防疫抗疫基金，政府在中小企融資擔保計劃下，百分百擔保特惠貸款最快於4月20日推出，預計3萬多間中小微企合資格申請。商務及經濟發展局局長邱騰華在香港電台節目《千禧年代》表示，政府最快在４月20日推出第一輪中小企百分百擔保計劃，他表示低息貸款吸引以及可以及時的周轉，也將計劃上限由目前計劃中的200萬元，加至400萬元，小企業可以借到400萬元，而且將『還息不還本』年期增至一年。