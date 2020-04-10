【鑽石公主號】保安局：最後一名「鑽石公主號」受影響港人已回港

▲ 政府自2月20至23日期間，分別安排3班包機從日本接載「鑽石公主號」上的港人回港。（資料圖片）

保安局發言人今日（10日）表示，最後一名早前乘搭「鑽石公主號」因確診感染2019冠狀病毒病而在日本留醫的香港居民今日返港。一直留在日本協助在當地留醫或已出院香港居民的入境事務處（入境處）人員亦已完成任務，今日返回香港。

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發言人指，今年2月初在日本橫濱停泊的「鑽石公主號」發生2019冠狀病毒病的疫情，船上原有約3700多名乘客和船員，當中有約370名香港乘客。在當地確診感染2019冠狀病毒病的712宗個案中，共有76名患者為香港居民，他們在日本留醫接受隔離治療。其中有3名香港居民不幸離世，其餘73名患者經治療後已全部出院，並已返回香港或其常居地。

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至於在船上的其他香港居民，政府在2月19日至23日期間，安排了3班專機接回合共193名香港居民返港，另有144名香港居民自行乘搭其他航班回港，入住駿洋邨檢疫中心接受檢疫，有9人確診感染2019冠狀病毒病，需送院接受隔離治療。入境處其後亦分批增派合共35名人員到日本支援當時仍然留在當地就醫或接受檢疫的100多名香港居民。衞生署亦在2月26日至3月4日期間派出3名醫生前往日本支援有關的確診患者及其家人。

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發言人表示，特區政府對離世的患者深表哀悼，並向家屬致以深切慰問，又指港府在今次的事件中得到外交部駐香港特別行政區特派員公署和中國駐日本國大使館的全力協助，並得到日本當局的配合，並感謝國泰航空公司接受委託安排專機和所有自願參與行動的機組人員、執行行動的保安局、入境處、衞生署和醫院管理局，以及一直參與協調和提供在地協助的特區政府駐東京經濟貿易辦事處。

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責任編輯：郭詩詩