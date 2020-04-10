【新冠肺炎】威爾斯內科主管每日親自往隔離病房收症 全因一支平民鋼筆
疫情持續，沙田威爾斯醫院內科及藥物治療學系顧問醫生周啟明（KM），身為醫院的內科部門主管，仍於前綫奮力打仗，每天傍晚親自在隔離病房收症。他稱全靠家人支持、同事拼搏，才夠力量走出疫潮低谷。
這故事，就由一支鋼筆講起。
周啟明醫生袍口袋的一支墨水鋼筆，坊間文具店售數十元，是KM的工作夥伴。這一天，多數要來寫病人報告的鋼筆，突然遺失了。
好傷心，一個人唔見咗自己打仗嘅用具喎！
這件事成為他在Dirty Team內的低潮。翌日他「失而復得」，在家裡的污衣籃內尋回鋼筆。KM認為自己工作太累而一時大意，忽略小節，是問題徵結。
唔係丟咗支筆，而係除衫除得唔合符傳染病標準，整污漕自己，令自己感染。一支筆，令我更知道我要愛錫我班同事。
他稱這次之後，醒覺到要更愛錫同事，不應該要他們工作太久，否則豈止是丟了鋼筆，更或令同事「冇命」。
Daddy：你塊面又核突咗
KM的10歲女兒，當見到爸爸每晚近11時才回家，都會取笑KM一番。他解釋，自鋼筆事件後，每晚5時至9時就會於隔離病房收症，要戴住N95口罩，令鼻樑多了一條印痕。作為主管，卻於前線病房收症，他這樣解釋：
每晚於隔離病房收症，就讓通宵當值的醫生，可以遲4小時才上班，確保他們能充分休息。
而且畀個女笑一笑，係開心嘅，即係佢有留意我。
KM稱，日間跟同事於醫院齊心打仗，晚上回家就跟摯親吃飯聊天，都讓KM增添能量，於疫情中走個每個低潮。
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責任編輯：吳卓峰