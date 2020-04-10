【DIRTY TEAM】內科主管因遺失鋼筆悟抗疫真理 　更愛錫同事不應讓他們工作太久

▲ （中大醫學院fb圖片）

疫情持續，中大醫學院在社交媒體公開沙田威爾斯醫院內科及藥物治療學系顧問醫生周啟明的小故事，身為威爾斯醫院的內科部門主管，仍於前綫奮力打仗，每天傍晚親自在隔離病房收症。他稱全靠家人支持、同事拼搏，才夠力量走出疫潮低谷。

這故事，就由一支鋼筆講起。

周啟明醫生袍口袋的一支墨水鋼筆，坊間文具店售數十元，是周醫生的工作夥伴。這一天，多數要來寫病人報告的鋼筆，突然遺失了。

好傷心，一個人唔見咗自己打仗嘅用具喎！

這件事成為他在Dirty Team內的低潮。翌日他「失而復得」，在家裡的污衣籃內尋回鋼筆。周醫生認為自己工作太累而一時大意，忽略小節，是問題徵結。

唔係丟咗支筆，而係除衫除得唔合符傳染病標準，整污漕自己，令自己感染。一支筆，令我更知道我要愛錫我班同事。

他稱這次之後，醒覺到要更愛錫同事，不應該要他們工作太久，否則豈止是丟了鋼筆，更或令同事「冇命」。

▲ 周啟明每天傍晚，也會於隔離病房親自收症。（中大醫學院fb圖片）

Daddy：你塊面又核突咗

周醫生育有一名10歲女兒，他指出當女兒見到爸爸每晚近11時才回家，都會取笑爸爸一番。他解釋，自鋼筆事件後，每晚5時至9時就會於隔離病房收症，要戴住N95口罩，令鼻樑多了一條印痕。作為主管，卻於前線病房收症，他這樣解釋：

每晚於隔離病房收症，就讓通宵當值的醫生，可以遲4小時才上班，確保他們能充分休息。

而且畀個女笑一笑，係開心嘅，即係佢有留意我。

周醫生稱，日間跟同事於醫院齊心打仗，晚上回家就跟摯親吃飯聊天，都讓他增添能量，於疫情中走個每個低潮。

【新冠肺炎】檢疫中心人士縮短隔離期至10天可離開 何栢良籲勿歸家應往酒店

【新冠肺炎】疫情下公共交通第一滴血 黃埔小巴4條線停運

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：吳卓峰