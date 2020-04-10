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【新冠肺炎】新營辦商營運黃埔及九龍塘2及2A專線小巴　星期日起提供服務

社會 14:45 2020/04/10

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

營辦商「金匙有限公司」將臨時接辦來往黃埔花園及九龍塘又一城的2及2A專線小巴線。（陳國峰攝）

專營黃埔小巴的捷輝汽車有限公司，昨日（9日）宣布結業消息，4條專線小巴受影響，運輸署表示營辦商「金匙有限公司」將臨時接辦來往黃埔花園及九龍塘又一城的2及2A專線小巴線，星期日起提供服務，行車路線、上落客點及車費維持不變，營運時間每日朝7晚8，15至20分鐘一班。

【新冠肺炎】「打邊爐家族」11人先後確診　康復者：很後悔出現病徵後仍招待親友到家拜年

至於另外兩條受影響的專線，包括6及6X線將由星期日起暫停服務，乘客可改乘港鐵、九巴8A及8P等，九巴將會增加有關路線的班次及車輛。署方亦會檢視地區乘客需求及營辦商運作情況，籌備重新招標小巴線。

【新冠肺炎】疫情下公共交通工具第一滴血　黃埔小巴營辦商捷輝汽車宣布結業

專營黃埔小巴的捷輝汽車有限公司，昨日（9日）宣布結業消息，由於港鐵觀塘延綫通車，加上疫情影響，乘客大幅減少，錄得嚴重虧損，星期日起停辦所有4條黃埔小巴線，包括旗下專線2、2A、6、6X。

運輸署昨日稱與捷輝代表會面後指，捷輝承諾維持2號小巴（黃埔花園 - 又一城）和6號小巴（黃埔花園 - 尖沙咀漢口道）的服務至本周六（11日），服務時間由上午8時至晚上8時，班次維持每20分鐘一班。

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責任編輯：伍瑋瑋

 

 

運輸署 小巴 運輸 九巴 又一城 黃埔花園 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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