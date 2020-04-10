【疫境同行】東華三院舉行抗疫慈善音樂會　楊千嬅周柏豪響應助有需要人士

▲ 東華三院邀得楊千嬅、梁漢文、鄭融、周柏豪、陳柏宇等藝人參與抗疫慈善音樂會。（《多功能老婆》劇照）

面對新冠肺炎嚴峻疫情，東華三院制定援助方案，協助社會上有需要人士。為籌募防疫工作經費，東華三院將於5月舉行抗疫慈善音樂會，邀得楊千嬅、梁漢文、鄭融、周柏豪、陳柏宇等藝人響應，並將所籌得之善款用於抗疫援助計劃內。

東華三院已於本年2月下旬，推出首階段共18項社區支援項目及資助計劃，第二階段援助計劃將於4月下旬至5月推出，希望藉不同紓困措施，減輕市民面對疫情的困境。

▲ 音樂會嘉賓有楊千嬅及周柏豪等。（《多功能老婆》劇照）

東華三院舉行抗疫音樂會

社區支援項目及資助計劃受惠對象包括：貧困長者及弱勢社群、東華三院屬下醫務單位的醫護人員、低收入家庭及學生、2019冠狀病毒病確診者及其家庭、該院服務使用者及東華三院員工等。

為籌募防疫工作經費，該院將於5月舉行「光麗科技控股有限公司呈獻：東華三院『LOVE actually LIVE actually』抗疫慈善音樂會」，透過網上直播形式進行，市民只需連接網上平台便可以免費欣賞及捐款。

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楊千嬅周柏豪響應助弱勢

音樂會已獲一眾歌手藝人響應，並以現場出席或透過網上直播等不同形式支持。歌手藝人包括楊千嬅、梁漢文、鄭融、周柏豪、陳柏宇、林奕匡、連詩雅、李幸倪、JW(王灝兒) 、姜濤及Anson Lo @ Mirror、ONE PROMISE成員等。

音樂會所籌得之善款將用於整個抗疫援助計劃資源，包括提供防疫用品、籌謀紓困措施及相關抗疫服務、及緊急經濟援助等予有需要人士與弱勢社群。

▲ 姜濤亦將出席音樂會表演。（Instagram圖片）

此外，東華三院亦呼籲善長踴躍捐出，本年財政預算案向18歲或以上的香港永久性居民發放之港幣1萬元，用以資助因疫症而被迫停工或失業的人士，幫助他們度過難關。

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善長如欲支持是次善舉，可登入東華三院網站 www.tungwah.org.hk 進行網上捐款。公眾亦可將善款寄交香港普仁街 12 號東華三院籌募科或直接存入東華三院於各大銀行的帳戶，或透過櫃員機、繳費靈(商戶編號：9216)或到全港任何一間 7-11 及 OK 便利店捐款。

如欲查詢有關慈善音樂會詳情，請密切留意東華三院Facebook專頁(www.facebook.com/tungwahgroup/)，或致電東華三院全年捐款熱線：1878 333。

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