【許冠傑同舟共濟】楊千嬅+周柏豪+陳柏宇效法歌神阿Sam　聯同東華率歌手網上開騷

▲ 《多功能老婆》CP楊千嬅與周柏豪再碰頭，將在5月網上開慈善騷。

新冠肺炎嚴峻疫情，歌神許冠傑在周日（4月12日）舉行網上演唱會為業界手足及香港人加油打氣。而東華三院將於5月舉行網上抗疫慈善音樂會，楊千嬅、周柏豪、陳柏宇、梁漢文、鄭融等藝人響應演出，屆時並將所籌得之善款用於抗疫援助計劃內。

東華三院已於本年2月下旬，推出首階段共18項社區支援項目及資助計劃，第二階段援助計劃將於4月下旬至5月推出，希望藉不同紓困措施，減輕市民面對疫情的困境。

社區支援項目及資助計劃受惠對象包括：貧困長者及弱勢社群、東華三院屬下醫務單位的醫護人員、低收入家庭及學生、2019冠狀病毒病確診者及其家庭、該院服務使用者及東華三院員工等。

▲ 音樂會嘉賓有楊千嬅及周柏豪等。（《多功能老婆》劇照）

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楊千嬅周柏豪響應助弱勢

為籌募防疫工作經費，該院將於5月舉行「光麗科技控股有限公司呈獻：東華三院『LOVE actually LIVE actually』抗疫慈善音樂會」，透過網上直播形式進行，市民只需連接網上平台便可以免費欣賞及捐款。

音樂會已獲一眾歌手藝人響應，並以現場出席或透過網上直播等不同形式支持。歌手藝人包括楊千嬅、梁漢文、鄭融、周柏豪、陳柏宇、林奕匡、連詩雅、李幸倪、JW(王灝兒) 、姜濤及Anson Lo @ Mirror、ONE PROMISE成員等。

▲ 姜濤亦將出席音樂會表演。（Instagram圖片）

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音樂會所籌得之善款將用於整個抗疫援助計劃資源，包括提供防疫用品、籌謀紓困措施及相關抗疫服務、及緊急經濟援助等予有需要人士與弱勢社群。

如欲查詢有關慈善音樂會詳情，請密切留意東華三院Facebook專頁。

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