【食用安全】在家煮飯食得安心　19款不含黄曲霉毒素豉油免傷肝中毒【附完整名單】

▲ 有19款豉油不含黄曲霉毒素，可避免傷肝或增加患心血管疾病的風險。

新冠肺炎疫情持續，不少市民選擇在家煮飯。但若長期使用含急性毒素「黄曲霉毒素」的豉油，則有機會傷肝或增加患心血管疾病風險。生物科技檢測公司水中銀曾檢測市面上47款常見醬油，結果有6成醬油都未達「品質卓越」的標準，約1成樣本發現超標急性毒，長期食用恐引致心血管疾病、骨骼異常發育等問題。另也有19款豉油不含黄曲霉毒素，大家也安心使用。

攝入大量黄曲霉毒素 可致急性中毒

水中銀指出，生產醬油用的大豆常受曲霉菌影響，若經常攝入大量黄曲霉毒素，可傷肝並導致急性中毒。

醬油樣本毒性 最好最壞水平相差逾10倍

水中銀於18年5月至19年2月，從本港各大級市購入29個醬油品牌、合共47款常見醬油、豉油及鮮露作檢測，包括本地及國際品牌如李錦記、淘大、萬字、金蘭、美極等等，當中有29款生抽醬油、4款老抽、5款鮮露、1款甜豉油、2款減鹽豉油、2款蒸魚豉油、以及4款其他調味醬。

在急性毒物測試中，19個樣本評為綠魚（表現理想）、22個樣本評為黃魚（表現合格）；6個樣本評為紅魚（有待改善），當中4款來自香港，2款來自內地。

水中銀指急性毒最差的樣本與最理想的樣本比較，其毒性水平相差逾10倍，長期食用急性毒水平超標的醬油，恐增患心血管疾病、骨骼異常發育等風險。

19個醬油樣本不含黄曲霉毒素

水中銀首席執行官杜偉樑先生表示，醬油本身含鹽，鹽本身是天然防腐劑，因此加入添加劑就好像「化妝」。使用者若將醬油儲存於高溫、濕度高的地方，醬油內含有的化學成份，可能產生化學反應，釋出有害物。他建議，市民在購買醬油時應細閱成分標籤，含愈少看不明白的成份就愈好。

以下是19款不含黄曲霉毒素的醬油：

食安中心指，水中銀的生物測試，只能顯示食物可能含有類雌激素物質或對魚類胚胎有毒的物質，但不能篩選及確切指出所含物質為何及其含量，因此不能用以評估對人類健康的影響，亦不適用於食物安全的執法檢測工作。

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責任編輯：羅嘉欣