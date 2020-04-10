【新冠肺炎】15名患者情況危殆　46歲男警長情況轉差需要使用呼吸機　

▲ 醫管局指15人情況危殆，包括46歲警長。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布今日（10日）本港新增16宗確診個案，今日沒有個案找不到感染源頭。早前確診感染的46歲男警長情況轉差，需要插喉，已在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。

【新冠肺炎】新增16宗確診個案 15名患者外遊返港後確診

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（10日）稱，有15名患者情況危殆，其中有關男警長（第854宗個案）原本昨日（9日）情況穩定，但今日轉差。病人多了氣促，含氧量轉差，需轉入深切治療部留醫，要插喉，用呼吸機協助呼吸。

至於在記者會上，多次被問到該名警長是否患慢性疾病等，因而情況轉差，何婉霞並沒有回應。事實上，本港過去追蹤患者情況時，衞生防護中心及醫管局也有公布患者是否屬於高危人士，例如長期病患者等，有助社會監察治療成效，何婉霞強調個別病人詳細情況，需要尊重患者私隱。

▲ 被問到患者有何高危因素時，何婉霞多次拒絕回應。（陳永康攝）

該名男警長駐守西九龍總區，曾於上月31日晚，參與旺角警署一帶的人群管理行動。病發前後，他曾使用西九龍機動部隊行動基地內的設施，包括洗手間。自疫情爆發以來，先後有4名警務人員染疫，首宗為一名駐守北角警署男警，第2宗為疑因光顧酒吧後中招、駐守深水埗警署的女警，以及與46歲男警長同駐守石硤尾警署的一名男警，疑曾共用同一男洗手間受感染，更致有逾百名同袍要檢疫。

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記者：吳卓峰、伍瑋瑋