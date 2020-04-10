【齊心抗疫】開Live直播14天自發隔離生活　李綺雯樂觀面對疫境

▲ 李綺雯在YouTube頻道紀錄14天的隔離生活。（Instagram圖片）

新冠肺炎疫情全球爆發，即使有病無病的人都在家自我隔離，望可盡量減低社區隔離的風險。藝人李綺雯近日就加入做YouTuber，在YouTube開設個人頻道李綺雯，並紀錄14天自發隔離的生活，與同樣留在家中的觀眾開Live教煮餸。

李綺雯在YouTube頻道開始一連14天名為「Stay Home with Me 14 Days」的影片紀錄，透過每日12小時的YouTube直播，在疫症下與大家互相打氣。

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▲ 李綺雯開Live教大家煮餸。（Instagram圖片）

李綺雯每日開直播

李綺雯表示：「其實數星期前已有這個想法，因為自疫情開始已很少外出，但由於在家不方便一直做直播，幸好有朋友借地方予我，才無間斷地直播。」

她又指：「希望透過每日的直播，觀眾任何時候進來都覺得有人在陪伴自己。我每日都會做運動，並用預先購買好的材料煮不同的餸，並請不同國家的朋友講述當地疫情，並與大家聊天。」

▲ 李綺雯一連14天自我隔離並直播。（受訪者提供）

開Live數天反應良好，李綺雯稱：「有人已養成一個習慣地看我的Live，而我最希望是可以把大家留在家中，尤其復活節假期時，希望大家都不要外出。」

李綺雯在直播時會與觀眾交流聊天，更有人大讚她的皮膚保持得很好。她曾提及自己的保持童顏心得：「我很少喝汽水及吃甜及精製食物，家中煮飯也很清淡。」

她又表示要多向年輕人學習，保持年輕心境就是保持童顏的致勝之道！

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