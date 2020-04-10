【新冠肺炎】本港爆發疫情以來　首次有確診患者使用人工肺輔助

▲ 何婉霞（右）透露，首次有新冠肺炎病人需使用人工肺協助治療。（陳永康攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增16宗確診個案，15名患者有外遊紀錄，確診個案989宗，另外1宗是疑似個案。其中本港首次有病人，需使用人工肺協助治療。

【新冠肺炎】新增16宗確診個案 15名患者外遊返港後確診

75歲女病人要用人工肺協助治療

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，對於第595號個案病人正使用人工肺，她稱病人已於深切治療部留醫一段時間，一直情況危殆，要用呼吸機協助呼吸。何稱該病人今日情況續轉差，醫生決定為她使用人工肺來幫助治療。

何續稱，病人是否使用人工肺配合治療，醫管局有專家小組審視個案，按病人情況提供適切支援。她強調專家小組有既定指引，靈活調配儀器，醫管局一共有20多部人工肺儀器。

翻查資料，第595號個案是一名75歲女病人，3月29日確診，家住坪洲嘉暉花園，屬輸入個案。2月26日至3月26日曾到美國及加拿大，確診前正接受家居強制檢疫。

人工肺原理拆解

俗稱人工肺的「體外膜氧合器」，即是extra-corporeal membrane oxygenation（縮寫ECMO），可用來治療肺炎重症患者。

ECMO儀器就似一個濾芯，原理就如人工肺，會把病人血液抽進機器，然後濾芯另一邊就是空氣，模擬正常肺功能。氧氣可經過濾芯進入血液，而同時交換及排出血液內的二氧化碳。

至於較多病人採用的呼吸機，就是把膠管插入氣管，膠管會輸出氧氣到肺部，直接令病人肺部擴張，幫助呼吸。但如果使用不當，輸入氧氣壓力過大，就會影響未受感染的健康肺氣泡，或致病人氣胸。

不過使用人工肺也有風險，病人每分鐘會被抽出血液3至5公升，倘儀器有滲漏，可致病人即時失血喪命。

今日新增兩宗危殆個案

另外今日有兩個新增危殆個案，分別是854號（46歲男警長）及956號個案。何稱兩位病人多了氣促，含氧量轉差，需轉入深切治療部，二人均要插喉，用呼吸機協助呼吸。

至於該名男警長是否患慢性疾病等，何婉霞沒有回應。該男警長駐守西九龍總區，曾於上月31日晚，參與旺角警署一帶的人群管理行動。

第956個案則是28歲男患者，是加拿大留學生。他3月28日返港後，一直在屯門海景花園8座的寓所，接受強制家居檢疫，不過4月4日發病，4月8日確診，送屯門醫院留醫。

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記者：吳卓峰