【假訊息】WhatsApp流傳免費領取$500百佳現金劵　百佳超級市場澄清：沒有此優惠

新冠肺炎影響下,市民不時到超級市場入貨,一來減少外出次數,二來隨時補給家中必要用品,避免再次遇上搶購潮時買不到日用品。近日有訊息指只需要登入一個網站,就可以免費得到百佳超級市場的500元現金劵,百佳已否認此優惠。

網上流傳一段訊息,內附一個連結,只需要登入網址回答3個簡單問題後,將同一段訊息轉發給20個朋友或5個群組,即可得到500元百佳現金劵。訊息如下:

PARKnSHOP have announced that they will give away coupons worth $ 500 during the state of emergency! Get yours on http://pns.onlybestpromo.club