【假訊息】WhatsApp流傳免費領取$500百佳現金劵　百佳超級市場澄清：沒有此優惠

▲ 百佳超級市場否認派出500元現金劵。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎影響下，市民不時到超級市場入貨，一來減少外出次數，二來隨時補給家中必要用品，避免再次遇上搶購潮時買不到日用品。近日有訊息指只需要登入一個網站，就可以免費得到百佳超級市場的500元現金劵，百佳已否認此優惠。

網上流傳一段訊息，內附一個連結，只需要登入網址回答3個簡單問題後，將同一段訊息轉發給20個朋友或5個群組，即可得到500元百佳現金劵。訊息如下：

PARKnSHOP have announced that they will give away coupons worth $ 500 during the state of emergency! Get yours on http://pns.onlybestpromo.club

TOPick向百佳超級市場查詢，對方澄清百佳並沒有進行此活動，證實訊息為假消息。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

【好人好事】病毒於塑膠表面可停留72小時 超市經理不停消毒手推車獲讚

【新冠肺炎】一文睇清美國政府認可殺死新冠病毒用品 部分產品於香港有售【內附清單】

責任編輯：陳珈希