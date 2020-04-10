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【假訊息】WhatsApp流傳免費領取$500百佳現金劵　百佳超級市場澄清：沒有此優惠

社會 17:09 2020/04/10

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

百佳超級市場否認派出500元現金劵。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎影響下，市民不時到超級市場入貨，一來減少外出次數，二來隨時補給家中必要用品，避免再次遇上搶購潮時買不到日用品。近日有訊息指只需要登入一個網站，就可以免費得到百佳超級市場的500元現金劵，百佳已否認此優惠。

網上流傳一段訊息，內附一個連結，只需要登入網址回答3個簡單問題後，將同一段訊息轉發給20個朋友或5個群組，即可得到500元百佳現金劵。訊息如下：

PARKnSHOP have announced that they will give away coupons worth $ 500 during the state of emergency! Get yours on http://pns.onlybestpromo.club

TOPick向百佳超級市場查詢，對方澄清百佳並沒有進行此活動，證實訊息為假消息。

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責任編輯：陳珈希

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