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【疫情減壓】復活節假期賞花情報　將軍澳單車公園櫻花滿開

休閒 17:25 2020/04/10

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

未能到日本賞櫻，到將軍澳單車館公園打卡，也可以順便鬆一鬆。（何小雲攝）

早幾個星期，將軍澳單車館公園只有兩棵櫻花樹，櫻花滿開，但經個數天陰晴不定，今天風和日麗，大部分單車館公園內的櫻花已盛開。想在下雨天前，想趁復活節假期因未能到日本賞櫻，那就要趁早前往單車館公園打卡了。

將軍澳公園內最多的櫻花品種是鐘花櫻桃，開得最燦爛的，仍然是鄰近單車亭、數周前盛開的那兩棵。不過，由於樹葉愈來愈多，縱使櫻花盛開，也有點雜亂。

看到這櫻花盛放的景象，會否想起東京呢？（何小雲攝）

鐘花櫻桃又名山櫻花、緋寒櫻、台灣山櫻、福建山櫻等。在長洲關公忠義亭、大帽山扶輪公園及嘉道理農場等，種植的，都是鐘花櫻桃。傘形花序，有花2-4朵，直徑約1.5-2厘米，呈粉紅色，通常花期是2、3月。

這盛開的鐘花櫻桃，因為樹葉太過茂盛，遠看就一般，但開了數周櫻花仍然那麼燦爛。（何小雲攝）

另外，單車館公園還有富士櫻，今天也盛開了。富士櫻因在富士山、箱根等地生，故又名富士櫻、箱根櫻。由於樹木不高，花較小，又名豆櫻

在單車館旁的富士櫻，現在開得很燦爛。（何小雲攝）

單車館公園還有數棵吉野櫻，但只佔少數，現在只開了數朵白花。據稱在花朵剛綻放時是淡紅色，而在完全綻放時會逐漸轉白。

吉野櫻又名染井吉野櫻，於江戶時代末期到明治時代初期，由江戶染井村（今日本東京都豐島區）的園藝師人工種植，隨後以奈良縣的日本賞櫻聖地吉野山為名。

單車館公園旁的富士櫻，成為大家的打卡對象。（何小雲攝）

其實，將軍澳單車館公園的櫻花是散落各處，若不是盛開，也容易走漏眼。就好像今次便發現了從環保大道入口，左面大草地就有3棵鐘花櫻桃，而單車館正門左面人工湖旁也有幾棵富士櫻，所以有心賞花，就要在單車館公園走一圈了。

將軍澳單車館公園

交通：寶琳港鐵站步行約10分鐘，坑口港鐵站步行約5分鐘。

記者：何小雲

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