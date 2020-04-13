【食用安全】疫情避免堂食外賣盒耐熱度　專家：用膠盒叮熱或會釋出有害物質

▲ 市面上常見的三款外賣盒。

在新冠肺炎疫情影響下，市民減少外出用餐，改為買外賣。不過，要留意外賣食品膠盒不能亂用，尤其外賣給孩子食用更要特別小心。TOPick以市面上常見的三款外賣盒，包括發泡膠、百折膠及硬膠，解構它們的耐熱程度，從中找出最安全的一款。

百折膠最耐熱

綜合食安中心及消委會資料，百折膠盒（PP，盒底編碼為5）可承受高達攝氏140度熱力，因此無論是剛炸好的食物或是即炒粉麵等都適用；而盒蓋、膠蓋常用的硬膠（PS，編碼為6）理論上可承受95度高溫，但建議只用來放壽司或三文治等，如用來蓋上高溫湯粥或熱飲均不適合。

中文大學生物化學系副教授陳竟明曾指出，發泡膠最多只能抵受攝氏60至70度。消委會亦不建議用發泡膠盛載即炒粉麵、生滾粥等。

至於發泡膠，陳竟明解釋，現時市面上一般所見的外賣膠盒是聚乙烯（PE），可抵受約攝氏100度的溫度，但他指若外賣盒是屬於俗稱「發泡膠」的聚苯乙烯（PS）或聚氯乙烯（PVC），耐熱度會大減，最多只能抵受攝氏60至70度。

生產商製造發泡膠盒時，會加入不同種類的添加劑，提升發泡膠盒的化學穩定性，如令膠盒不易變黃。不過高溫、酸性及油性都有可能改變發泡膠結構。很多發泡膠是油溶性，加上油有機會浸入發泡膠內的氣孔，令發泡膠發脹，從而迫出其他化學物質。此外，酸性亦可令部分塑膠分解，例如PETE膠，不過發泡膠就不會。

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不建議入微波爐

食安中心提醒，塑膠物料與食物接觸時可能釋出重金屬、單體殘餘及其他雜質等化學物，污染盛載的食物，例如發泡膠或硬膠的主要聚合物成分「聚苯乙烯」本身是無毒的，但在物料的製造過程中，可能殘留着未能完全聚合的苯乙烯單體。

當物料與食物接觸時可能釋出苯乙烯單體，國際癌症研究機構把苯乙烯列入第2B組，即或可能令人類患癌。進食了苯乙烯可引致噁心、出現抑制中樞神經系統的症狀，如集中能力和協調功能減弱等急性中毒的情況。

食物安全中心指出，若盛載的食物高於攝氏120度，例如焗飯，應選用錫紙盒等更耐熱的容器。陳竟明亦提醒，雖然部分外賣膠盒聲稱可以放入微波爐加熱，但他不建議市民將外賣膠盒放進微波爐，因微波爐容易過熱，膠盒會釋出對人體有害的物質。他建議如需加熱，可放入蒸爐方式為食物加熱。

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責任編輯︰王明芳