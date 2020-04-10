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【新冠肺炎】檢疫中心人士第10天可離開　張竹君：不會強逼所有人第10天就回家檢疫

社會 18:14 2020/04/10

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）交代檢疫中心最新安排。（陳永康攝）

新冠肺炎疫情持續，本港今日新增16宗確診病例。衞生防護中心昨（9日）宣布明日（11日）起，署方有需要時可安排受檢疫人士在入住檢疫中心10天後，於餘下4天返回家居繼續接受檢疫，以確保本地有足夠檢疫設施應付疫情需要。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，不會要求所有檢疫人士在第10天就一定要回家檢疫。

【新冠肺炎】新增16宗確診個案　15名患者外遊返港後確診

張竹君今日在記者會上交代檢疫安排，她指出有關受檢疫人士是密切接觸者，所有回家檢疫的人士在離開前需進行病毒測試，如檢測結果呈陰性，經過醫護人員評估其健康狀況，家居環境合適，例如自己住，家中沒有長者等高危人士。

希望他們知道自己是高危（人士），即使回家檢疫都要留在家中。

她又指，有關人士離開前為被安排戴上電子手環，確保他們遵守家居檢疫的要求。

【新冠肺炎】15名患者情況危殆　46歲男警長情況轉差需要使用呼吸機　

至於港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台訪問時，就相關措施建議檢疫人士不要回家，在剩下的4天應去酒店接受隔離，否則若返家就有機會跟家人接觸。張竹君則表示當局不會在第10天就要求有關人士離開，需視乎相關情況而定。

【新冠肺炎】檢疫中心人士縮短隔離期至10天可離開　何栢良籲勿歸家應往酒店

記者：郭詩詩

電台 疫情 傳染病 何栢良 衞生防護中心 衞生署 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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