▲ 鍾嘉欣與丈夫育有一子一女,生活幸福。

移居在加拿大的鍾嘉欣(Linda)昨天(4月9日)36歲生日,可是新冠肺炎全球肆虐,大家減少外出免感染,而加拿大的新冠肺炎確診感染人數更已破萬,所以鍾嘉欣留在家慶祝生日。

▲ 鍾嘉欣簡單過生日。(取自鍾嘉欣IG)

嘉欣在個人社交平台上載照片,相中的她化淡妝、穿便服,手持氣球對住兩個生日蛋糕微笑。她留言寫出生日願望:「I feel loved. Thank you.P.S. My only wish this year is for our world to become healthy again」

她的大意是「感受到愛,謝謝,只有一個願望是希望我們的世界再次健康起來。」