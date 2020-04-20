【新冠肺炎】抗瘧疾藥物「氯喹」有效治療新冠肺炎？　美國麻省總醫院：有效性仍成疑

近日一項於法國針對36名新冠肺炎患者進行的研究引來國際關注。該研究數據顯示，患者服用混合了阿奇黴素的抗瘧疾藥物氯喹（Chloroquine）後，清除病毒的速度有所改善。可是，專門研究肺部及重症醫學科的美國麻省總醫院醫學博士Raghu Chivukul卻指出其有效性仍然成疑。

氯喹（Chloroquine）是什麼？

氯喹是能夠在細胞器內增加酸鹼值和抑制酶功能（即阻斷酶活性，藉此殺死病原）的藥劑。幾十年來，我們使用此種藥劑干擾不同種類囊膜病毒的複製，包括流感、伊波拉病毒、愛滋病、登革熱、寨卡病毒和試管中的丙型肝炎等等。在沙士疫症後所進行的基礎病毒學研究證實，氯喹是適合用作測試沙士治療的合理藥物，並在2005年進行的試管測試中在一定的濃度下成功抑制沙士病毒的複製。

使用氯喹治療新冠肺炎的可能性

由於法國研究只在人數非常少的患者群體中進行，因此，使用氯喹治療新冠肺炎的成效仍有待觀察。在上述研究進行期間，有幾項問題或會導致結果出現偏差，例如：缺乏隨機性及即時聚合酶鏈鎖反應數據（qRT-PCR）、或有假陰性數據、多名在臨床上惡化後接受治療的患者中途退出、以及有患者臨時服用腹瀉藥物阿奇黴素。研究雖然預示了氯喹的治療效果，但仍然需要更深入的研究證實。

其次，氯喹在其他病毒感染中的臨床試驗效果並不理想，例如在阻止流感傳染的臨床試驗中失敗，在愛滋病試驗中甚至增加了病毒載量。就新冠肺炎來說，最近一項小型試驗中，隨機給30位患者服用由氯喹衍生出的羥氯喹或安慰劑後，在臨床結果中並沒有發現明顯的區別，儘管這些患者普遍症狀輕微。

服用氯喹藥劑更可能會為重症患者及病人帶來危害。羥氯喹有明顯的毒性，特別是是能增加QT間隔（增加心律不整的風險），並需要注意與大環內酯類藥物（一類抗生素）的合用。除此之外，還會導致不可逆轉的視網膜病變。因此，直至有大量的隨機試驗數據，我們仍對這些藥物在治療新冠肺炎患者中的作用持中立態度。

研究進展

美國麻省總醫院和其他地方一樣，對氯喹和羥氯喹在新冠肺炎患者中的研究有濃厚的興趣，並且正在討論於美國開展中心進行研究及試驗。此外，世界衛生組織正在快速擴展其多國聯合試驗的規模，其中的測試藥劑包括羥氯喹。最後，多項試驗已經在多個國家招募了患者，特別是中國籍患者，並且可能很快就會發布數據。

責任編輯：楊宛茜