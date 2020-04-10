【留家抗疫】疫情下嚴選安心食材　8款不含類雌激素無毒雞蛋【內附清單及價錢】

▲ 水中銀公佈不含類雌激素無毒雞蛋清單。

新冠肺炎影響之下，不少人長期留在家中吃飯，自然要更注重食材質素！生物科技公司「水中銀」曾檢驗12個雞蛋品牌，共21款雞蛋樣本作魚胚胎毒性檢測，並嚴選出8款不含類雌激素無毒雞蛋清單。

4個樣本表現顯著類雌激素水平

在水中銀2017的測驗中，在轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物測試中，10個（48%）樣本「表現理想」，11個（52%）「有待改善」。當中，有4個樣本於顯微鏡下看到測試使用的鯖鱂魚胚胎其肝臟發出綠色熒光，表現出顯著類雌激素水平。

水中銀首席執行官杜偉樑指，小童每日進食2隻雞蛋就已經吸取過多雌激素。他解釋，不合格的11個雞蛋樣本的類雌激素含量至少達240納克。根據世界衞生組織的指引，每日雌激素攝取量不可以超過每公斤50納克。他以重約10公斤的小童為例，每日進食2隻雞蛋就已經超標；對於70公斤的大人則每日進食14隻雞蛋才會超標。

他又引述世界衞生組織與聯合國指出，類雌激素可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

1款雞蛋急性毒較安全標準高出近2倍

於斑馬魚胚胎急性毒物測試中，18個（86%）樣本「表現理想」，3個（14%）「基本合格」，未有樣本屬最差的「有待改善」級別。

3個「基本合格」的樣本中，包括急性毒超標最高的雞蛋樣本，較水中銀的安全標準高出近2倍。水中銀指，多項研究已證實，對斑馬魚胚胎發育有影響的有毒物質，對人類也構成高度健康風險，包括心血管毛病，骨骼異常發育等。

水中銀指，斑馬魚和人類致病相關基因擁有高達84%的相似度，於顯微鏡下，觀察到斑馬魚胚胎在接觸雞蛋樣本中的急性有毒物質後，出現發育異常，包括血液凝結、心臟水腫，嚴重情況下測試的魚胚胎直接死亡。

以下為8款被評為品質卓越的無雌激素雞蛋：

KFBG嘉道理農場鮮雞蛋

品牌所在地：香港

價錢：$22／6隻

SUNNY QUEEN FARMS陽光 放養雞蛋6粒裝（大）

品牌所在地：澳洲

價錢：$42.9/ 6隻

FREDS 新紀元蛋

品牌所在地：日本

價錢：$29.9/ 10隻

CHEER滋味 日本櫻花雞蛋

品牌所在地：香港

價錢：$33.9/ 10隻

CHEW’S EG-PRO周氏 新加坡鮮雞蛋

品牌所在地：新加坡

價錢：$34.9/ 10隻

DQY ECOLOGICAL 德青源 新鮮雞蛋精選特大裝

品牌所在地：中國

價錢：$27.9/ 8隻

CHEER滋味 新鮮泰國雞蛋（珍寶）

品牌所在地：香港

價錢：$25.9/ 10隻

CP泰國精選新鮮雞蛋

品牌所在地：泰國

價錢：$31.9/ 12隻

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責任編輯：羅嘉欣