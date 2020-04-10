【復活節抗疫】港大醫學院院長梁卓偉任指揮「在家合奏」　率香港倫敦百人跟醫護致敬

▲ 梁卓偉率領逾百名演奏者，在家合奏一曲，向醫護致敬。（片段截圖）

疫情持續，全球多地都鼓勵市民在家工作，包括香港。港大醫學院院長梁卓偉一向有參與音樂指揮工作，今次來個crossover，夥拍香港聖保羅男女中學管弦樂團，以及英國London Mozart Players樂團合作，率領逾百名演奏者，在家合奏一曲，再用後期混音制成完整影片，盼向醫護致敬。

【新冠肺炎】新增16宗確診個案 15名患者外遊返港後確診

片段全長兩分多鐘，身兼港大學生會管弦樂團首席指揮的梁卓偉於片中稱，留在家制作虛擬音樂片段，除了可以讓音樂家提升技術，更重要是讓大家向各位勤奮的醫護人員致敬，讓他們繼續保障市民安全。

近百人在家分別演奏《拉德茨基進行曲》，之後經後期制作造成「合奏」效果。片段中，不少演出者都想盡法寶，向醫護打氣，有人用紙張寫上「同心抗疫」、「醫護加油」等口號，又有人寫信感謝醫護英雄。

▲ （片段截圖）

▲ （片段截圖）

【DIRTY TEAM】內科主管因遺失鋼筆悟抗疫真理 更愛錫同事不應讓他們工作太久

【新冠肺炎】醫管局N95口罩庫存約210萬個 指未來供應非常不明朗

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

記者：吳卓峰