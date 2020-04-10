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【復活節抗疫】港大醫學院院長梁卓偉任指揮「在家合奏」　率香港倫敦百人跟醫護致敬

社會 18:48 2020/04/10

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

梁卓偉率領逾百名演奏者，在家合奏一曲，向醫護致敬。（片段截圖）

疫情持續，全球多地都鼓勵市民在家工作，包括香港。港大醫學院院長梁卓偉一向有參與音樂指揮工作，今次來個crossover，夥拍香港聖保羅男女中學管弦樂團，以及英國London Mozart Players樂團合作，率領逾百名演奏者，在家合奏一曲，再用後期混音制成完整影片，盼向醫護致敬。

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片段全長兩分多鐘，身兼港大學生會管弦樂團首席指揮的梁卓偉於片中稱，留在家制作虛擬音樂片段，除了可以讓音樂家提升技術，更重要是讓大家向各位勤奮的醫護人員致敬，讓他們繼續保障市民安全。

近百人在家分別演奏《拉德茨基進行曲》，之後經後期制作造成「合奏」效果。片段中，不少演出者都想盡法寶，向醫護打氣，有人用紙張寫上「同心抗疫」、「醫護加油」等口號，又有人寫信感謝醫護英雄。

（片段截圖）

（片段截圖）

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記者：吳卓峰

梁卓偉 聖保羅男女中學 香港大學李嘉誠醫學院 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 音樂

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