【武漢解封】留守武漢近80日感恩無員工染病　駐武漢辦主任馮浩賢：自己血壓高了皮膚差了

▲ 留守武漢近80日感恩無員工染病，駐武漢辦主任馮浩賢指，自己血壓高了皮膚差了。

新冠肺炎肆虐，武漢市於1月23日起封城至今已經接近3個月。香港駐武漢辦主任馮浩賢當時拒絕坐上最後一班機，決定留下來照顧當地的港人和同事。他今日（10日）於社交平台撰文憶述在武漢封城的日子像是機器一樣四處「救火」，工作壓力太大，慶幸20多名駐武漢辦的職員無一染疫。

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馮浩賢在貼文中，首先以一句「四月八日，武漢終於解封了。」憶述過去近80天在武漢的日子。他表示，回頭一看，這些日子真的不知是怎樣挺過去的。他特別提到2月中，武漢全城封得「死死的」，連維持生活的店舖都關了，情況很困難。駐武漢辦的職員似是「變了一部不能停下來的機器一樣」，除了吃飯、睡覺，就是不停去「救火」。

直至3月，港府派包機到武漢接載滯留湖北港人，駐武漢辦的同事則需協助包機的安排，順利將1000多名較急切的港人送回香港；至日前，武漢市終於解，他看見滯留的港人都陸續離開，但亦有部分人士選擇留在當地。

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而作為香港駐武漢辦主任的他，認為自己是一個「小小站長」，近日正為辦公室重開做好準備，包括幾天前已聘請清潔公司把寫字樓徹底消毒，也安排所有同事輪班上班；為免交叉感染，亦將上下班和午飯時間「錯開」、辦公室添置大量清潔用品等。

提到去年除夕已得知有疫情的情況，即使他當時仍未回到武漢工作，但早已命令同事要確保辦事處的衞生及防疫措施要做足，他提到是因為經過2003沙士一疫之後，明白「唔怕一萬，只怕萬一」，更慶幸20多名駐武漢辦的職員無一染疫：

2003年我都打過一線，經驗告訴我，該做的都要做。幸運的是，我辦連本地員工二十多人，沒有一個人中招！

馮浩賢又提到，身邊的朋友都關心武漢市解封了是不是就會回港？他在文中提及自己是笑著回應指要辦公室的事情交代好，及安頓好一些需要協助的人才會回港：

相信應該快了！大家請放心，我絕對會守規矩，一入境便會遵守隔離令和交唾液樣本做檢測。在這時候，絕不要給醫護添煩添亂，忍耐一下，犧牲自己一時的自由，為了眾人長久的自由，值了。

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他更貼文最後更提到自己3個多月留在武漢的轉變，他表示自己最大的轉變是頭髮長了、血壓高了、皮膚差了、體重輕了，並交代改變的原因：

頭髮長了（根本不可能有剪頭髮的機會，也不敢隨便亂剪），血壓高了（工作壓力太大，飲食不均衡不定時，醫生話必需改變一下生活方式，否則就會變成要長期食藥），皮膚差了(雙手接觸酒精和洗潔精太多，患了主婦手)，還有是體重輕了（這倒是好事，可惜只是輕了幾磅，BMI仍然不及格）。

他感謝所有支持他「撐下去」的朋友，以及與他一起「撐」的同事。他表示很快會回港「再見各路英雄」，並提醒市民在隔離令及限聚令，如想歡聚仍要等待一段時間。

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責任編輯：郭詩詩