【疫市優惠】香港瑰麗酒店推外賣美食　煙燻烤沙律+法式凍批直送家中【內附免運費攻略】

▲ 香港瑰麗酒店推出外賣餐飲服務。（相片由餐廳提供）

新冠肺炎疫情持續，不少人由堂食改為外賣，減少人流聚集。香港瑰麗酒店推出外賣餐單，並設有送遞服務，讓客人隨時隨地都能安在家中品嘗到五星級的盛宴。

▲ 外賣也能吃到酒店質素的美食。（相片由餐廳提供）

瑰麗酒店的西班牙式美食市集Bayfare Social，全日供應簡便美食，包括湯、沙律、三文治、意粉、粉麵、甜品及飲品等等，客人可選擇安坐於餐廳享用或外帶美食。此外，Bayfare Social推出了６、10及20人份量的外賣餐單，適合想留在辦公室吃飯的同事們。

為大家推介不同餐單的特色美食：

一個人豪華提案 HKD360

如果一個人偶爾想吃得豐富點，可以點橄欖油蕃茄湯（HKD70）、茄汁肉丸巴馬臣芝士意粉（HKD160）、朱古力撻（HKD70）及一杯鮮果汁（HKD60）

一個人輕食提案 HKD140

如果早餐太飽，午餐想吃得輕便點，可以點一份沙律或三文治，再配一杯飲品，例如煙燻烤沙律配大蒜及PX雪利酒醋（HKD80）及一杯士多啤梨奶昔（HKD60）

６人份量外賣餐單 HKD1,200

６人份量外賣餐單包括一份熟食冷肉盤及麵包、自選3款沙律、3款三文治、3款曲奇、3款蛋糕及6杯汽水，平均每人HKD200。而10人份量及20人份量分別是HKD2,000及HKD3,800。

外賣優惠

凡惠顧滿HKD1,000（九龍區）或HKD1,500（香港島）可豁免運費，正常送遞費用如下：

九龍區 HKD100

香港島 HKD150

新界區 HKD200

外賣下單時間：上午11時半至下午10時

外賣餐單：請【按此】

查詢及下單電話：5239 9218

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店五樓Bayfare Social美食市集

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責任編輯：王芷瑩