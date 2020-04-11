【許冠傑演唱會】《同舟共濟Online Concnert》重溫歌神5首勵志歌　同舟共濟+鐵塔凌雲勉勵港人

▲ 許冠傑《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》將於4月12日（星期日）下午5時舉行。

歌神許冠傑（Sam）將在本周日（4月12日）舉行網上演唱會《同舟共濟Online Concnert》，為早前失業的21位前通利琴行技師義演，同時歌神希望透過歌聲，為醫護人員及香港人打氣。許冠傑被譽為歌神，除了開創廣東流行曲潮流，也因許冠傑歌曲往往反映世情，不少經典金曲都被視作港歌。

許冠傑在70年出道，在香港蘇屋邨成長的阿Sam，年青時受西方音樂薰陶，組成樂隊玩英文歌，在香港大學修讀心理系期間，已四出表演，同時跟哥哥許冠文為無綫拍音樂和喜劇節目。

受中西方文化影響的許冠傑，後來推出唱片，以多首反映社會、諷刺時弊的歌曲，以及富詩意的情歌，大受香港市民歡迎，成為歷年許冠傑作品的特色。

《鐵塔凌雲》1972年

這是許冠傑首支廣東歌作品，普遍被視為香港樂壇首支Canto-pop歌曲。原安排在許冠傑許冠文的TVB節目《雙星報喜》播出，創作源起是當年許冠文在外國遊遊時，將所見所聞和感想寫成英文詩，後來再經許冠傑修改成旋律，許冠文填上中文詞，表達了無論外國有多好，都不及香港的美好。

在節目播出後有不少回響，後收錄在許冠傑74年大碟《鬼馬雙星》。

▲ 《鐵塔凌雲》普遍被視為首代港歌。(影片截圖)

據資深音樂人陳少寶憶述，《鐵塔凌雲》在80年代，在其時移民潮成為不港人心聲，陳少寶亦以此為勉勵，身處何方都會記著「此時此處此模樣」。

《浪子心聲》1976年

許冠傑有不少人生哲理作品，都以深入淺出道出一種做人處事態度，其中《浪子心聲》是為代表作。《浪子心聲》由許冠傑和黎彼得合填，據黎彼得在訪問中透露，副歌家喻戶曉的「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」，原來是他跟許冠傑在廟街相士攤檔看到的前人金句，他靈機一觸，將之放在歌中，成就了包含大智慧的輕輕兩句。

許多年之後，許冠傑返母校香港大學演出，被問到如要選一首歌送給香港人，他也是挑選了《浪子心聲》，並以「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」作為一代人的感受。

▲ 港大出身的許冠傑，曾返母校勉勵師弟。(經濟日報圖片)

《洋紫荊》1983年

80年代初期，中英兩國就香港前途問始進行談判，不少港人憂慮97後前景，許冠傑已很有前瞻地創作了《洋紫荊》一曲，歌詞道出百多年來香港由小小漁村〈變成了自由繁榮的都市，甚至成為世界焦點，以歌曲為迷失的港人加油打氣。

▲ 許冠傑高峰時有不少反映世情作品。

《同舟共濟》1990年

80年代末香港回歸前夕，其時香港出現移民潮，許冠傑曾先後以《我是太空人》講「移民監」現象，及《話知你97》反映港人逃避心態，90年推出的《香港情懷90》概念大碟，更是別有意義。



當時許冠傑決定退出樂壇，作為最後一張告別大碟，許冠傑藉歌手曲為港人貫注許多感受，其中《同舟共濟》，歌詞如「香港是我家，怎捨得失去它」「但願日後獅子山下人人團結永不分化」，反映當時不少人願景。

另外，碟中的《青年人》、《香港製造》都在勉勵港人不應妄自菲薄，共同面對困境。

▲ 許冠傑受中西方文化薰陶。(經濟日報圖片)

《繼續微笑》2003年



2003年香港同樣受疫情影響，一場沙士除奪去近300人的生命，更令經濟受到嚴重打擊，而「哥哥」張國榮及「梅姐」梅艷芳先後離世更加令樂壇大受打擊，港人士氣長期低落。翌年阿Sam推出勵志歌《04祝福你》及《繼續微笑》，勉勵港人忘記過去一年的悲傷，在難關中重新振作。

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