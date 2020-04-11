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【許冠傑演唱會】《同舟共濟Online Concnert》4月12日舉行　睇歌神Sam演唱會5條Q&A

娛樂 09:49 2020/04/11

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

《許冠傑同舟共濟Online Concert》

香港樂壇歌神許冠傑（Sam），將於本周日（12號）舉行網上音樂會，為前通利琴行工程部失業員工加油，並為香港人醫護人員打氣，全港市民都可免費欣賞。

《2020許冠傑Online Concert》詳情如下：
 
1. 時間：4月12日下午5時開始。

2. 演出場地：阿Sam當日將在尖沙嘴海港城演出網上演唱會，創作總監鄭丹瑞呼籲歌迷切勿到場。

當日現場會嚴格管制出入，只讓工作人員進出，嚴禁任何公眾人士入場。市民可於各大新聞媒體、網上及流動平台欣賞阿Sam的表演。

3. 收看頻道：主辦單位健康旦Youtube、facebook直播；主要免費電視台及網上網體Facebook直播，包括TOPick facebook直播。

4. 演出內容：許冠傑將唱出12首歌，並有「唱出希望」環節。當阿Sam唱到最後3首歌《鐵塔凌雲》、《浪子心聲》、《同舟共濟》時，希望市民各自在身處的地方跟着阿Sam唱，真正做到全球華人大合唱。

5. 許冠傑近況：71歲許冠傑03年曾復出，為當年歷沙士低潮的香港人獻唱，今次香港同受疫境，故歌神再度出山。

更多有關許冠傑報道，請睇：https://bit.ly/2XqEb23

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撰文 : TOPick柴犬出動

許冠傑 歌手 鄭丹瑞 音樂會 演唱會

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