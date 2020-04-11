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【口罩供應】 BFE達95%+ASTM Level 1　網店發售港產口罩 ArteMed成人+小童款【附連結】

健康 10:51 2020/04/11

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熱門 消委會 許冠傑 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

網店發售港產口罩 ArteMed成人+小童款。

新冠肺炎疫情持續肆虐，本港口罩供應緊張，不少市民四出撲口罩！網店「好分享生活圈」在其facebook專頁指，與香港品牌 ArteMed 達成協議，月底前會把推出的本土生產口罩，口罩會經店方銷售，有成人及小童款，獨立包裝每盒售$100起，
每人限訂購兩盒。

是次在好分享生活圈發售的，是由 ArteMed 在香港生產的第一批口罩。ArteMed 主要生產消毒用品，「好分享生活圈」在其facebook專頁發帖稱，首批爭取到最少1000盒，有兩款，包括成人每盒40個及小童每盒50個，售價由 $100 起，每人限訂兩盒，每盒更附送口罩 Keeper 一個。店方指，有貨先收錢交貨。出貨時間為 4月下旬/5月初。

【口罩供應】6個香港口罩品牌復活節假期開售　開售日+規格+售價一覽

預訂方法及詳情：

  • 填妥Google Form: https://bit.ly/2yGtxtF
  • ArteMed成人口罩一盒（40個），小童口罩一盒（50個），外科口罩，獨立包裝
  • 數量有限，每人限訂兩盒

口罩規格詳情：

- 3層外科口罩成人 ，1盒40個，尺寸：175x95mm
- 3層外科口罩小童 ，1盒50個，尺寸：145x95 mm
- 經 SGS 測試符合美國 ASTM 標準 Level 1(BFE >= 95%)

【口罩供應】BFE+PFE+VFE>98%+ASTM Level 2+EN14683 Type II　Oxyair Mask HK成香港首家達歐美二級標準口罩廠

售價:

每盒 $100（成人）及 $125（小童） （首批1000盒，每盒更附送口罩Keeper一個）

(健康) TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣

 

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