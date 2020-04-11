【新手爸爸】《哈利波特》「榮恩」搶先做爸爸　31歲路拔格連：我也想快點安定下來

▲ 《哈利波特》榮恩升格做爸爸。

「榮恩」做爸爸！暢銷全球的電影《哈利波特》系列由2001年至2011年推出，製作時間超過10年，當中的小演員更在觀眾的陪伴下成長。而《哈利波特》的三位主角之一的「榮恩」路拔格連（Rupert Grint）現年已31歲，他早前透過發言人承認即將榮升人父，成為《哈利波特》主角中第一位爸爸。

其實現時英國新冠肺炎疫情持續，英國倫敦亦進入戒備狀態，一向低調的路拔格連在較早前被外國媒體拍得與交往多年的英國女星喬治亞（Georgia Groome） 一同逛街，喬治亞更挺著巨肚。由此，「榮恩」女朋友懷孕消息曝光。

其後，路拔格連透過發言人承認喜訊：「路拔格連與喬治亞相當興奮能宣布，他們即將迎接新生命，目前希望保有他們的私隱。」

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《哈利波特》鐵三角首位爸爸

早前外國媒體發現路拔格連和喬治亞彼此手上戴著同款金戒指，引起閃婚疑雲，可惜二人否認結婚。

2018年，路拔格連接受傳媒訪問時便一直透露當爸爸的想法：「即將30歲的感覺很奇妙，我覺得自己沒這麼老，也不知道未來會是甚麼樣子。我會順其自然的繼續飾演有趣的角色，然後看會有甚麼事發生，我也想快點安定下來並且生孩子。」

▲ 三位主角因《哈利波特》成名。（《哈利波特》劇照）

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路拔格連認為「榮恩」這個名字非常好聽，只是一個音節的名字很難配合自己的姓氏，所以兒子未必會以成名作角色「榮恩」命名。

拍攝《哈利波特》系列穩袋2.8億

路拔格連憑《哈利波特》榮恩一角走紅，電影更令他的累積財富達2400萬元英鎊，相當於約2.8億港元，令路拔格連在2009年打入英國泰晤士報入三十歲以下富翁的前一百名的排行榜。

▲ 榮恩與路拔格連個性相近。（《哈利波特》劇照）

如電影中的榮恩一樣，路拔格連接受訪問時表示自己對存款有太大概念，只要令人溫飽便好。

在拍攝完《哈利波特》後，路拔格連為了完成童年的夢想，用片酬購買了一部雪糕車，在空閒的時間便開著雪糕車送雪糕。

後來他開始擔任網路電視劇的主演和製片人，並往演員和幕後工作的雙線發展。

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